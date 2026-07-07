Livro Branco da Infância Vulnerável começa a ganhar forma na Madeira

A agenda desta terça-feira, 7 de Julho, fica marcada pelo lançamento oficial na Madeira do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia, iniciativa que reúne representantes da Madeira, Canárias, Cabo Verde e Açores e que pretende reforçar a cooperação entre os quatro arquipélagos na procura de respostas para os desafios que afectam crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

A cerimónia, que decorre no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, constitui mais uma etapa no processo de construção do primeiro Livro Branco da Infância Vulnerável da Macaronésia, documento que deverá orientar futuras políticas e estratégias de intervenção nesta área.

Conservatório acolhe lançamento oficial na Madeira do ‘I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia’ O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode acolhe, esta terça-feira, dia 7 de Julho, às 15h00 (Salão Nobre), a cerimónia de lançamento oficial na Madeira do ‘I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia’, uma iniciativa que pretende reforçar a cooperação entre a Madeira, as Canárias, Cabo Verde e os Açores na promoção de respostas conjuntas aos desafios que afetam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Este fórum pretende afirmar-se como um espaço de referência para a troca de experiências, produção de conhecimento e promoção de políticas públicas que contribuam para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes da Macaronésia.

O dia fica também assinalado pela actividade parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira e na Assembleia Municipal do Funchal, pela visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, à Região, por um seminário científico dedicado à descoberta de novos fármacos e por várias iniciativas culturais e desportivas, entre as quais a apresentação de novas edições de guias sobre património religioso madeirense, actuações integradas no Funchal Jazz Festival e o lançamento do XVIII Troféu Inocêncio de Freitas.

Iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

Política

09h00 Reunião plenária n.º 105 da Assembleia Legislativa da Madeira

Entre outros pontos, os deputados apreciam o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e ao futuro dos seus alunos.

Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira

09h00 Sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal

Sala da Assembleia Municipal (Edifício dos Paços do Concelho)

11h30 José Luís Carneiro reúne-se com operador marítimo-turístico

O secretário-geral do PS encontra-se com um operador do sector das actividades marítimo-turísticas, estando previstas declarações à comunicação social antes do embarque.

Marina da Quinta do Lorde (Caniçal)

14h30 Reunião da Comissão de Economia e Mar

Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar.

Sala das Comissões da Assembleia Legislativa da Madeira

Governo

18h00 Visita à Expomadeira

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, visita a 41.ª edição da Expomadeira.

Estádio do Marítimo

Sociedade e Institucional

09h00 às 10h00 "Brincar ao Repórter por um Dia"

Actividade educativa integrada no Liceu Active Camp, envolvendo 25 crianças dos 7 aos 12 anos. Coordenação: Laura Ferraz



14h30 Recepção das delegações do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia

Funchal

15h00 Lançamento oficial na Madeira do I Fórum da Infância Vulnerável da Macaronésia

Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode

Ciência e Educação

15h00 Seminário sobre descoberta e desenvolvimento de fármacos

O Centro de Química da Madeira promove o seminário "Química Medicinal: Onde Estamos e Para Onde Vamos? Como Podemos Ter Sucesso na Descoberta e Desenvolvimento de Novos Fármacos?".

Sala 0.57, Campus Universitário da Penteada

Cultura

16h30 Apresentação de guias actualizados do património religioso madeirense

A Direcção Regional da Cultura apresenta as novas edições dos guias do Convento de Santa Clara, da Sé do Funchal e da Capela do Corpo Santo.

Convento de Santa Clar

18h00 Alunos do Conservatório actuam no Funchal Jazz Festival

O festival apresenta quatro actuações de alunos do Conservatório.

Auditório do Jardim Municipal

Desporto

18h00 Apresentação do XVIII Troféu Inocêncio de Freitas

O Clube de Ténis do Funchal apresenta a competição que decorrerá entre 10 e 12 de Julho nos campos da Quinta Magnólia.

Restaurante Jardins da Quinta Magnólia

Torneio Inocêncio de Freitas regressa à Quinta Magnólia entre 10 e 12 de Julho O Clube de Ténis do Funchal promove, entre os dias 10 e 12 de Julho, a 18.ª edição do Torneio Inocêncio de Freitas, prova que decorrerá nos campos de ténis da Quinta Magnólia.

EFEMÉRIDES

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Principais acontecimentos registados no dia 07 de Julho, Dia Mundial da Língua Suaíli e Dia Mundial do Chocolate:

1647 - Nápoles, sob o domínio de Espanha desde meados do século XVI, revolta-se contra Filipe IV, em protesto pelo aumento dos impostos.

1753 - O Parlamento britânico aprova a Lei que concede a naturalização aos judeus radicados no país.

1846 - Declaração de guerra do México aos Estados Unidos, pela política expansionista da potência do Norte.

1858 - Nasce o escritor e filólogo José Leite de Vasconcelos, autor de "Lições de Philologia Portuguesa" e da antologia de "Textos Archaicos".

1860 - Nasce o compositor e maestro judeu austríaco Gustav Mahler.

1877 - Início da travessia de África por Serpa Pinto, com Brito Capelo e Roberto Ivens, que se estenderia até 1879.

- É fundada a Bell Telephone Company, nos Estados Unidos. Transformar-se-á na maior empresa de telecomunicações do mundo, sendo obrigada ao desmembramento, nos anos de 1980.

1887 - Nasce o pintor e decorador russo Marc Chagall.

1899 - Nasce o cineasta norte-americano George Cukor, realizador de "Mulheres", "Philadelphia Story" e "Célebres e Ricas".

1911 - Nasce o compositor italiano Gian Carlo Menotti, autor de "Amahl and the Night Visitors" e "Help! Help! The Globolinks!", fundador do Festival de Spoleto.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. Forças navais britânicas bombardeiam Istambul.

1923 - Morre, aos 72 anos, o escritor e diplomata Abílio Manuel Guerra Junqueiro, autor de "A Velhice do Padre Eterno", "Os Simples" e de "Viagem à Roda da Parvónia", com Guilherme de Azevedo.

1926 - O general Gomes da Costa, que chefiara o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, é afastado da Presidência da República pelo ministro do Negócios Estrangeiros, Óscar Carmona.

1930 - Morre, aos 71 anos, Arthur Conan Doyle, médico e escritor escocês, criador de Sherlock Holmes.

1935 - Cuba "é um dos primeiros" Estados da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano.

1951 - A RCA faz a primeira demonstração pública de televisão a cor nos Estados Unidos.

1954 - Estreia de Elvis Presley na rádio, na WHBQ de Memphis, com a canção "That's all Right".

1967 - Começa a guerra do Biafra (1967-1970). Tropas federais da Nigéria invadem o território que tinha proclamado a independência a 30 de maio.

1974 - A Holanda perde com a República Federal da Alemanha a final do Mundial de Futebol. 1979 -- Toma posse o V Governo Constitucional, liderado pela primeira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo.

- Os Estados Unidos e a China assinam um novo acordo comercial, concedendo a Pequim um estatuto de privilégio.

1984 - Ao receber as credenciais do novo Embaixador da Indonésia na Santa Sé, o Papa João Paulo II reafirma a preocupação com a situação em Timor-Leste.

1987 - Começa, em Chernobyl, Ucrânia, o julgamento de três funcionários superiores pela explosão de um reator da central nuclear, a 26 de abril de 1986.

1988 - Começa o processo de reprivatizações, com a aprovação da venda do Banco Totta e Açores e da Unicer, em bolsa, até 49 por cento do capital.

1990 - Morre, aos 32 anos, o cantor, compositor, poeta e escritor brasileiro Agenor de Miranda Araújo Neto, Cazuza, conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho.1995 -- Morre, com 64 anos, o jornalista Neves de Sousa.2001 -- O PSD/Madeira acrescenta à sua sigla a designação Partido da Autonomia, por decisão do Conselho Regional.

- O antigo gigante de telecomunicações WorldCom é condenado ao pagamento de 750 milhões de dólares de indemnizações, pelas fraudes financeiras de 11 mil milhões provadas em tribunal.

- Morre, com 80 anos, António Pagotto, mais conhecido pelo seu nome artístico "Toni Pagot", pintor italiano de animação, criador do pintainho negro Calimero. 2003 - As Nações Unidas consideram a situação dos prisioneiros na base norte-americana de Guantánamo, Cuba, uma violação do direito internacional.

2004 - O presidente da Enron Kenneth Lay é formalmente acusado pela falência fraudulenta da empresa energética norte-americana.

2005 - Atentados em Londres. Quatro explosões na capital britânica, ao início da manhã, causam 56 mortos e mais de 700 feridos. As explosões afetam sete estações do metropolitano, paralisando a rede, e destroem um autocarro.

- O Instituto da Água confirma a existência de seca severa e extrema em 97 por cento do território português continental.

2006 - O conselheiro de saúde do governo basco, Gonzalo Sáenz de Samaniego, confirma ter sido detetado o primeiro caso da variante H5N1 da gripe das aves em Espanha.

- Morre, com 60 anos, Syd Barrett, músico e compositor inglês, membro fundador dos Pink Floyd.

2007 - A escritora Maria Gabriela Llansol recebe o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, pelo romance "Amigo e Amiga".

- A Torre de Belém, os Mosteiros dos Jerónimos, de Alcobaça e da Batalha, o Palácio da Pena e os Castelos de Guimarães e Óbidos são eleitos como as Sete Maravilhas de Portugal. As novas Sete Maravilhas do Mundo são a Grande Muralha da China, o Taj Mahal (Índia), o Cristo Redentor (Brasil), Petra (Jordânia), a cidade inca Machu Picchu (Peru), o Coliseu de Roma (Itália) e a pirâmide de Chichén Itzá (México). A iniciativa é criticada pela UNESCO por não contribuir para a preservação dos locais eleitos e limitar-se aos votos de quem tem acesso à Internet ou telefone.

2008 - O Sínodo da Igreja Anglicana aprova a ordenação de mulheres bispos, depois de um debate entre conservadores e liberais. O Vaticano reage com tristeza a esta decisão sublinhando que constituirá "um novo obstáculo para a reconciliação" entre as duas Igrejas.

2011 - O presidente para a Europa e para a Ásia da News Corporation, James Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch, anuncia o encerramento do tabloide britânico News of the World, envolvido num escândalo de escutas ilegais. O jornal sai para as bancas pela última vez a 10 de julho.

- A queda de parte da cobertura do estádio do FC Twente, na Holanda, provoca um morto e 14 feridos.

2012 - Conselho Nacional de Reconstrução de Timor-Leste, liderado por Dionísio Babo, vence as eleições legislativas em Timor-Leste, sem maioria, com 38,66 por cento dos votos.

- O democrata norte-americano Barney Frank, de 72 anos, casa-se com o seu companheiro de longa data, tornando-se no primeiro membro do Congresso dos Estados Unidos a contrair casamento homossexual.

2013 - O tenista Andy Murray torna-se no primeiro britânico a vencer o torneio de Wimbledon, em Londres, desde Fred Perry, em 1936, depois de bater o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic em três "sets".

2014 - Morre, com 86 anos, Eduard Shevardnadze, antigo Presidente da Geórgia que ajudou a pôr fim à Guerra Fria enquanto último ministro dos Negócios Estrangeiros da ex-URSS.

- Morre, aos 88 anos, Alfredo di Stéfano, antigo futebolista argentino e presidente honorário do Real Madrid.

2015 - Morre, com 90 anos, Maria Barroso, mulher do antigo Presidente da República e primeiro-ministro Mário Soares. Atriz, uma das fundadoras do Partido Socialista, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e dirigiu a associação Pro Dignitate, que ajudou a fundar.

2017 - O parlamento aprova os novos estatutos da Carris, já na posse da Câmara Municipal de Lisboa, e da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto), agora sob a alçada da Área Metropolitana do Porto.

2019 - O Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, são classificados Património Cultural Mundial da UNESCO. O Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, é integrado na área classificada pela UNESCO como Património Mundial da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.

2020 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, retira oficialmente os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS), que acusa de má gestão da pandemia do novo coronavírus.

- Morre, aos 67 anos, António Saleiro, empresário, jurista e professor, deputado do PS na Assembleia da República pelo círculo de Beja, entre 1984 e 2002, e presidente da Câmara de Almodôvar, entre 1982 e 1995.

- Morre, aos 94 anos, Armando Venâncio, ator, pioneiro do teatro independente em Portugal, um dos nomes fundadores do Teatro Estúdio de Lisboa, em 1964.

2021 - Morre, aos 53 anos, o Presidente do Haiti, Jovenel Moise, assassinado na sua casa por um comando formado por elementos estrangeiros.

- O ex-Presidente da República da África do Sul, Jacob Zuma, entrega-se às autoridades policiais para cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desrespeito à Justiça.

- O presidente do Benfica e empresário Luis Filipe Vieira é detido numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado.

2022 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demite-se de líder dos conservadores, após a saída de dezenas de membros do seu executivo nas últimas 48 horas.

2023 - O ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, demite-se e é constituído arguido e alvo de buscas no âmbito do processo Tempestade Perfeita, que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas no Ministério da Defesa.

2024 - Coligação de esquerda vence eleições legislativas em França, empurrando RN (extrema-direita) para o terceiro lugar. União Nacional (RN, sigla em francês), partido de extrema-direita de Marine Le Pen, conseguiu vencer pela primeira vez as eleições legislativas, ao obter 33,1% dos votos e quase duplicar o seu apoio desde que a França elegeu a sua Assembleia Nacional pela última vez, em 2022.

- O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquista a 104.ª vitória na Fórmula 1, reforçando o recorde que já lhe pertencia, ao vencer o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 12.ª prova da temporada. Silverstone, Grã-Bretanha.

PENSAMENTO DO DIA

A metafísica é uma consequência de se estar mal disposto Fernando Pessoa/Álvaro de Campos (1888-1935)

Este é o centésimo octogésimo nono dia do ano. Faltam 177 dias para o termo de 2026.