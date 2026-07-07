Saiba o que hoje é notícia

A cimeira da NATO arranca hoje em Ancara, capital da Turquia, com foco no reforço do investimento em Defesa, nomeadamente dos aliados europeus face a um recuo dos Estados Unidos (EUA), e no apoio à Ucrânia.

De acordo com a agenda oficial da cimeira de chefes de Estado e de Governo dos 32 Estados-membros da Aliança Atlântica, que vai decorrer até quarta-feira no Palácio Presidencial de Ancara, vão ser discutidos três assuntos: o investimento em Defesa, o reforço da produção industrial e o apoio à Ucrânia.

A reunião decorre numa altura de tensão entre a Europa e os EUA, com a administração norte-americana liderada pelo republicano Donald Trump a recuar no seu investimento no âmbito da Aliança Atlântica, inclusive com a retirada de tropas do território europeu, argumentando que cabe aos aliados europeus um maior papel na defesa do chamado "velho continente".

Além disto, o último ano foi marcado por críticas de Trump a alguns países da NATO como Espanha, Reino Unido ou Itália, por terem recusado a utilização pelos EUA de bases militares para operações militares contra o Irão, bem como ameaças do Presidente norte-americano de recorrer à força militar para anexar a Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca.

Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os ministros dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Defesa, Nuno Melo.

Na capital turca estará igualmente o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, sendo aguardado um encontro com o Presidente Donald Trump.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Real Edifício de Mafra, conjunto de que faz parte o Palácio Nacional, comemora hoje os sete anos da sua inscrição na lista do Património Mundial da UNESCO com um programa diverso de atividades.

O programa gratuito inclui concertos de carrilhão, exposições de fotografia, batismo equestre, visitas guiadas às obras a decorrer no palácio, percursos pedestres, uma apresentação da reprise equestre do Exército e concerto pela Orquestra Ligeira do Exército.

O programa é organizado pelas cinco entidades gestoras do Real Edifício - Município de Mafra, Palácio Nacional de Mafra, a Paróquia de Santo André de Mafra, a Escola das Armas e Tapada Nacional de Mafra.

O monumento foi classificado como Património Cultural Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em julho de 2019.

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A 34.ª edição do Tom de Festa -- Festival de Músicas do Mundo cumpre o primeiro de cinco dias de programação, sob o mote "Viagem de Regresso", com um programa dedicado aos 50 anos da 'casa-mãe', a Associação Cultural e Recretariva de Tondela (ACERT).

"O Mundo Festivo das Artes e da Vida", percurso pelas memórias da ACERT, e a inauguração das exposições "Golpe d'Asa", "Viagem de Regresso? (Ou ponto de partida)", "Se tivesse tempo" de José Paiva, e "@prova_de_vida", de Sara Figueiredo Costa e ZéTavares, antecipam os dias de concertos com músicos dos Camarões, Gana, África do Sul, Brasil, Reino Unido, França, Estados Unidos da América e Portugal.

O projeto João Palavra, Fusion Experience Quartet, Omar e o Colectivo Gira Sol Azul, The Legendary Tigerman, EYAA, Paus, Quinteto Violado, Miss Universo, Nomfusi, DJ Francisca Urbano e o concerto homenagem "Como Um Sonho Lindo -- Uma viagem através do cancioneiro de Fausto Bordalo Dias", pelo Coimbra Jazz Ensemble, constam da programação do festival a decorrer até sábado.

DESPORTO

A campeã mundial em título Argentina, face ao Egito, e a vice-campeã sul-americana Colômbia, frente à Suíça, são favoritas para os últimos jogos dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026.

Os argentinos, em busca do quarto título, depois de 1978, 1986 e 2022, e de se tornarem a primeira equipa a revalidar o cetro desde o Brasil (1958 e 1962), defrontam um conjunto egípcio que só esteve nos 'oitavos' uma vez, em 1934 (2-4 com a Hungria).

Em Atlanta, a formação 'albi-celeste' joga contra a história e apenas quatro dias depois do complicadíssimo triunfo nos '16 avos', face a Cabo Verde, por 3-2, após prolongamento, enquanto o Egito só afastou a Austrália nos penáltis (4-2, após 1-1 nos 120 minutos).

Quanto à Colômbia, que venceu o Grupo K da fase de grupos, superiorizando-se a Portugal, vai em busca, em Vancouver, no Canadá, da segunda presença nos quartos de final, repetindo 2014, frente a uma Suíça que não está no top 8 desde 1954.

INTERNACIONAL

O Tribunal de Recurso de Paris pronuncia-se hoje sobre o caso de corrupção que envolve Marine Le Pen, deliberação que ditará o futuro da líder histórica da extrema-direita francesa e de uma possível candidatura às presidenciais francesas de 2027.

Marine Le Pen, 57 anos, recorreu depois de ter sido condenada, em março de 2025, por uso indevido de verbas do Parlamento Europeu para pagar funcionários do seu partido, o União Nacional.

A primeira instância condenou Le Pen a uma pena de dois anos de prisão domiciliária com uso de pulseira eletrónica e à proibição de exercer cargos públicos durante cinco anos.

Na semana passada, Le Pen admitiu afastar-se das eleições presidenciais de França, agendadas para abril de 2027, se o tribunal de recurso determinar o uso de pulseira eletrónica.

Perante tal hipótese, Marine Le Pen, que já disputou três eleições presidenciais francesas, abre o caminho à candidatura de Jordan Bardella, eurodeputado e atual presidente do União Nacional.

PAÍS

A leitura do acórdão do processo do ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Eduardo Vitor Rodrigues, que terá usado dinheiro do município para assistir a jogos do FC Porto na Liga dos Campeões, foi agendada para hoje.

O Ministério Público pediu a condenação do ex-autarca a uma pena de prisão entre quatro a seis anos e penas de prisão suspensas entre três a quatro anos para o ex-vice-presidente da autarquia Patrocínio Azevedo e para a, à data, secretária da presidência.

Antes do início das alegações finais, o ex-presidente Eduardo Vítor Rodrigues reafirmou que as opções tomadas foram "claras e públicas, respeitando todas as regras e enquadradas no quadro legal daquilo que são as competências de uma câmara", assumindo também toda a responsabilidade das opções que tomou.

Disse ainda que nunca lhe passou cabeça tratar-se de "atos criminais" e lembrou que deixou nos cofres da Câmara de Vila Nova de Gaia "92 milhões de euros".

SOCIEDADE

Motas e motorizadas são o foco da sétima campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, que começa hoje e se prolonga até dia 13 de julho, anunciaram a PSP, GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Com o tema "Duas Rodas - Agarre-se à Vida", esta é a sétima de 11 campanhas previstas no PNF 2026 e está focada num dos "grupos de utilizadores com maior exposição ao risco rodoviário e maior vulnerabilidade em caso de acidente", referem as organizações em comunicado.

"A campanha tem como objetivo alertar os condutores de motociclos e ciclomotores para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável, bem como reforçar a sensibilização dos restantes utilizadores da via para a necessidade de partilha segura do espaço rodoviário", sublinham.

Esta ação inclui ações de sensibilização e de fiscalização, com "foco nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves". Segundo dados oficiais, entre 2023 e 2025 registaram-se "34.179 acidentes com vítimas que envolveram veículos de duas rodas a motor", causando 440 mortos 3.041 feridos graves e 34.501 feridos ligeiros.