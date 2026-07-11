Localidade em Almería pede a desalojados que ainda não regressem após incêndio

A Câmara Municipal de Antas, em Almería (Espanha), pediu hoje aos desalojados que ainda não regressem a casa após os incêndios florestais que causaram 12 mortos, indicando que devem aguardar uma comunicação oficial até que a situação esteja controlada.

"Ainda não devem regressar a suas casas", advertiu a autarquia numa comunicação citada pela agência Europa Press, apontando que "se as condições o permitirem" e se "as autoridades o autorizarem", poderão regressar durante a tarde de hoje ou no domingo, de acordo com as melhores previsões.

De qualquer forma, as autoridades de Antas pediram que se respeitem as comunicações oficiais, avisando que os moradores serão notificados sobre "quando poderão voltar em segurança" às suas casas, um assunto abordado entre as autoridades políticas locais.

Num antigo convento continuam realojadas 24 pessoas, incluindo adultos e crianças, com a autarquia a assegurar a sua alimentação e condições de dormida, em colaboração de empresas, comércio local e vizinhos, além das autoridades oficiais.

A área afetada pelo incêndio florestal com origem em Los Gallardos (Almería), que causou doze mortos, ascendeu a 6.600 hectares, com as chamas a permanecerem sem controlo, obrigando a alargar o perímetro face à presença de focos e frentes muito ativos.

Apesar do aumento da área queimada, o conselheiro andaluz da Presidência, Saúde e Emergências, Antonio Sanz, confirmou hoje, a partir do posto de comando local, que as atuais condições meteorológicas, com ventos fracos de dois quilómetros por hora e uma humidade de 50%, abrem, pela primeira vez, uma "janela de oportunidade" para que as equipas passem das tarefas de contenção para o ataque direto às chamas.

As autoridades continuam a confirmar a morte de 12 pessoas, apesar de existirem duas dezenas de alertas de desaparecidos.

Até ao momento, foram retiradas da zona 1.448 pessoas, das quais 164 estão alojadas em centros temporários.

Estão a operar no terreno um total de 500 efetivos e uma dezena de meios aéreos.