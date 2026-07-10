Segundo golo de Haaland ao Brasil eleito o melhor dos 'oitavos'

O segundo golo do avançado Erling Haaland na vitória da Noruega sobre o Brasil (2-1), recordista de títulos, no domingo, foi eleito o melhor dos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, anunciou hoje a FIFA.

"Haaland já tinha colocado a sua equipa em vantagem de cabeça aos 79 minutos, subindo mais alto do que Gabriel Magalhães. Depois, aos 90, o poderoso avançado do Manchester City recebeu a bola à entrada da área brasileira, dominou com o pé direita, depois ajeitou com o esquerdo e, por fim, disparou um remate potente que cruzou a bola no canto inferior da baliza, sem hipóteses para o guarda-redes Alisson", evocou o organismo.

Haaland, de 25 anos, 'bisou' a passe do suplente Andreas Schjelderup, do Benfica, e chegou aos sete golos em quatro jogos na sua estreia na prova, sendo decisivo para um inédito acesso aos 'quartos' da Noruega, de regresso às fases finais 28 anos depois e a cumprir a quarta participação.

O avançado recebeu 34% dos votos submetidos pelos adeptos no sítio oficial da FIFA, contra 25% de Lionel Messi, autor do golo do empate na reviravolta vitoriosa da campeã mundial e bicampeã sul-americana Argentina sobre o Egito (3-2), e 16% de Azzedine Ounahi, pelo primeiro tento do campeão africano Marrocos frente ao coanfitrião Canadá (3-0).

Antes de Haaland, Eldor Shomurodov venceu a votação do melhor golo da primeira fase, após ter marcado na derrota do estreante Uzbequistão com a República Democrática do Congo (3-1), para a terceira e última jornada do Grupo K, que também integrou Portugal.

Já Sidny Lopes Cabral, defesa esquerdo que se transferiu do Benfica para os turcos do Trabzonspor ainda antes da fase final, liderou a eleição relativa aos 16 avos de final, ao anotar o segundo tento do estreante Cabo Verde no desaire perante a Argentina (3-2, após prolongamento).

Depois dessas três etapas, a escolha do melhor golo do Mundial2026 contará com mais duas votações, seguindo o mesmo procedimento das anteriores nos 'quartos' e nas 'meias', que serão combinadas, e na final.

Ao contrário de Shomurodov e Sidny, Haaland continua em prova e vai defrontar nos 'quartos' do Mundial2026 a Inglaterra, campeã em 1966 e finalista derrotado dos últimos dois Europeus, no sábado, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, com o vencedor a encontrar na próxima ronda a Argentina, detentora de três títulos (1978, 1986 e 2022), ou a Suíça.

De fora está o Brasil, recordista de conquistas, com cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), e único totalista em fases finais, ao contabilizar 23.