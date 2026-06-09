Montenegro penaliza universitários da Madeira

Secretária da Educação critica os novos critérios do Sistema de Acção Social no Ensino Superior, aprovados em Conselho de Ministros a 21 de Maio, considerando que prejudicam os estudantes madeirenses ao deixarem de os reconhecer como “deslocados”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 9 de Junho.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "República promete lutar pelo POSEI em Bruxelas". Na visita ao stand da Madeira na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, ministro José Manuel Fernandes garante que Portugal negoceia com Espanha e França para assegurar um programa autónomo e financeiramente actualizado para as ilhas. Governante aceita convite de Nuno Maciel para vir à Feira do Gado, no Porto Moniz.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

"Gamba-da-Madeira apenas avança se houver apoios".

"Só Porto Moniz e Porto Santo tiveram mais partos".

Em 2025, a Madeira foi a única região do País com recuo. Santa Cruz teve o pior ano registado.

"Alguns colombianos, poucos congoleses e um usbeque". Madeira já contou com jogadores oriundos dos países que vão defrontar Portugal no Mundial’26. Torneio Golfe DIÁRIO cumpre 12 edições no próximo sábado.

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