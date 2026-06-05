Líderes da UE reúnem-se hoje para incentivar adesão dos Balcãs

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se hoje com os seus homólogos dos Balcãs Ocidentais numa cimeira em Montenegro dedicada ao tema do alargamento que visa incentivá-los a prosseguirem os esforços de adesão.

A cimeira começa às 12:00 (11:00) na cidade costeira de Tivat, no Montenegro, e Portugal estará representado pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

O principal tema desta cimeira vai ser a questão do alargamento, visto pelas instituições europeias como crucial para travar a influência da Rússia nos Balcãs Ocidentais e garantir que a União Europeia se torna um verdadeiro "ator geopolítico", conforme tem dito o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Com exceção do Kosovo, todos os países dos Balcãs Ocidentais têm o estatuto de países candidatos à União Europeia (UE) e a cimeira de hoje visa convencê-los de que há uma nova dinâmica com vista à sua adesão.

Para o comprovar, os líderes da União Europeia deverão dar o exemplo de Montenegro, país que acolhe a cimeira e que assinala este ano o 20.º aniversário da sua independência, e que acaba de ver a UE criar um grupo de trabalho para redigir o seu tratado de adesão, o "tiro de partida" para que o país entre efetivamente no bloco.

No entanto, além deste exemplo que visa mostrar o compromisso da UE com a adesão dos países da região, também deverão ser anunciadas, à margem da cimeira, medidas para aprofundar as relações entre as duas partes e mostrar as vantagens da integração.

Assim, esta quinta-feira, a UE anunciou a abertura de negociações bilaterais para que os países dos Balcãs Ocidentais possam ser integrados no sistema de 'roaming' europeu, depois de já ter permitido que adiram à Área Única de Pagamento em Euros (SEPA, na sigla em inglês).

A cimeira irá começar com uma sessão conjunta às 12:00 (11:00 de Lisboa) onde será feito um balanço da integração gradual dos Balcãs Ocidentais, a que se seguirá um almoço de trabalho dedicado ao alargamento, antes da conferência de imprensa final dos presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como do chefe de Estado do Montenegro, Jakov Milatovic.

Irão participar nesta cimeira os chefes de Estado e de Governo da Albânia, Sérvia, Macedónia do Norte, Kosovo, Montenegro e Bósnia-Herzegovina e a maioria dos líderes da UE.