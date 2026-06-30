Sobe para 68 número de portugueses e lusodescendentes mortos
O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos de quarta-feira na Venezuela subiu para 68, havendo ainda 74 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
De acordo com o MNE, entre os 68 mortos, 59 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 10 crianças e 58 adultos.
O anterior balanço dava conta de 60 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela no passado dia 24.
O duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada quarta-feira provocou 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o último balanço oficial hoje divulgado pelas autoridades venezuelanas.
Os dados oficiais indicam também acima de 15 mil desalojados, informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, atualizando o último balanço de vítimas, que era de 1.719 mortos e 5.034 feridos.
De acordo com as autoridades, 6.461 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de socorro.