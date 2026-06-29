Mais de 80 horas depois, esperança mantém-se viva entre os escombros de La Guaira

As operações internacionais de busca e salvamento que decorrem no estado venezuelano de La Guaira continuam a alimentar a esperança de um novo resgate com vida, mais de 80 horas após o devastador duplo terramoto que atingiu a região.

O Presidente de El Salvador voltou hoje a recorrer às redes sociais para divulgar o trabalho desenvolvido pelas equipas salvadorenhas destacadas para a missão humanitária, partilhando fotografias, vídeos e atualizações em tempo real sobre as operações, numa estratégia que procura dar visibilidade ao esforço dos operacionais e reforçar a moral das equipas que permanecem no terreno.

A principal frente de trabalho centra-se, neste momento, no edifício OPP 25, localizado no sector de Tanaguarena, na freguesia de Caraballeda, onde permanece soterrado Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 anos.

Segundo a informação divulgada pelas autoridades salvadorenhas, os operacionais conseguiram localizar o jovem e um dos médicos da equipa conseguiu administrar-lhe fluidos para o manter hidratado, um sinal considerado encorajador num cenário extremamente complexo.

Contudo, o acesso à vítima está a revelar-se particularmente difícil. Entre os socorristas e o local onde Aaron se encontra existe o corpo de uma pessoa já sem vida, obrigando as equipas a procederem primeiro à sua recuperação com extremo cuidado e respeito. Só depois será possível abrir um corredor seguro até ao jovem.

A operação reúne especialistas de El Salvador, México e Venezuela, que trabalham de forma coordenada, recorrendo a técnicas de busca em estruturas colapsadas, progressão em espaços confinados e estabilização de escombros, num processo lento, minucioso e altamente perigoso.

Em cenários deste tipo, qualquer movimento precipitado pode provocar novos colapsos e comprometer as possibilidades de sobrevivência de quem permanece preso.

Apesar do tempo já decorrido desde a tragédia, as equipas recusam baixar os braços. A existência de contacto e a possibilidade de manter a vítima hidratada renovaram a esperança de que Aaron possa ser retirado com vida nas próximas horas.

As redes sociais do Presidente salvadorenho têm servido igualmente para mostrar o lado humano da missão. Entre as imagens divulgadas nas últimas horas destaca-se o resgate de um cão encontrado com vida sob os escombros, mais de 80 horas depois dos sismos, um momento que rapidamente se tornou símbolo de esperança para os operacionais e para milhares de pessoas que acompanham as operações.

Enquanto as máquinas pesadas continuam limitadas em determinadas zonas para evitar desabamentos adicionais, são os especialistas em busca e salvamento urbano que prosseguem, praticamente sem descanso, uma corrida contra o tempo, conscientes de que cada centímetro removido pode significar a diferença entre a vida e a morte.