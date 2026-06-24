Suíça vence grupo, mas o Canadá celebra feito histórico

A Suíça garantiu hoje a quarta qualificação seguida para a fase a eliminar do Mundial de futebol, ao vencer por 2-1 o coanfitrião Canadá, que também segue em frente, pela primeira vez, enquanto segundo classificado do Grupo B.

Em Vancouver, os suíços marcaram por Vargas e Manzambi, aos 46 e 57 minutos, respetivamente, antes de o recém-entrado Promise David reduzir, aos 76, para os canadianos, que terminaram a 'poule' com quatro pontos, em igualdade com a Bósnia-Herzegovina, que bateu o Qatar por 3-1 nesta terceira e última jornada da primeira fase.

Contudo, o Canadá relegou os bósnios para o terceiro posto graças à diferença de golos (8-3 contra 5-6), enquanto a Suíça venceu o grupo, com sete pontos, e o Qatar despediu-se da competição em último, com um.

Se nas duas anteriores presenças em Mundiais (1986 e 2022), a seleção da América do Norte perdeu todos os jogos, desta vez conquistou o primeiro ponto (empate com a Bósnia), a primeira vitória (6-0 aos qataris) e a primeira qualificação para a fase a eliminar, neste caso para os 16 avos de final.

Apesar de algumas ameaças do Canadá no primeiro tempo, por Cyle Larin, Ahmed e Jonathan David, foram os suíços que dispuseram da primeira e mais flagrante situação, quando Embolo perdeu no 'cara a cara' com o guardião Crepeau.

Logo após o reatamento, Vargas correspondeu de forma eficaz ao cruzamento de Manzambi, que viria a dilatar a vantagem helvética com o seu terceiro golo neste Mundial, só que o Canadá nunca se deu por vencido e, além de ter reduzido por Promise David à entrada para o último quarto e hora, ainda ameaçou seriamente o empate por três vezes, mas sem sucesso.