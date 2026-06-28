Chega elege hoje novos órgãos de 12 estruturas distritais e regionais

Os militantes do Chega vão eleger hoje os novos órgãos de 11 distritais do partido, incluindo Lisboa, Porto e Faro, e também a comissão política regional da Madeira para um mandato de três anos.

Vão a votos as distritais de Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Portalegre e Faro, bem como a direção regional da Madeira.

As eleições para as restantes estruturas distritais - Braga, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Évora, Beja - estão agendadas para o próximo domingo, 05 de julho.

Já as eleições para os órgãos regionais dos Açores ainda não estão marcadas, segundo fonte oficial do Chega.

Em Lisboa, a deputada Patrícia Almeida, até agora vice-presidente da distrital, vai enfrentar o ex-candidato autárquico Pedro Tomé Aleixo, depois de o deputado Pedro Pessanha ter decidido não se recandidatar para mais um mandato à frente da estrutura.

Uma das disputas mais acesas verifica-se no Porto, distrital à qual se candidatam quatro listas. O atual líder e deputado Rui Afonso vai enfrentar Carlos Dias, Luís Couraceiro e José Luís Vasconcelos, que é atualmente o presidente da Mesa da Assembleia Distrital.

Também em Santarém há quatro listas candidatas à comissão política distrital e o atual presidente e deputado José Dotti vai enfrentar Sónia Pereira, Manuela Estevão e José Luís Albuquerque.

No Algarve, o deputado João Graça tenta mais um mandato à frente da distrital de Faro, sendo desafiado pelo autarca José Paulo Sousa.

Na distrital de Setúbal, o atual líder, o deputado Nuno Gabriel, enfrenta a oposição de Nuno Valente, vereador da Câmara do Montijo e diretor do Folha Nacional, publicação do partido.

Em Aveiro apresentam-se dois candidatos: Pedro Alves, o atual líder da estrutura, e Manuel Almeida.

Já em Castelo Branco, na Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e na Madeira há apenas uma lista candidata.

Em Castelo Branco, o deputado João Ribeiro recandidata-se para mais um mandato e o mesmo acontece em Vila Real, com Manuela Tender, e em Viana do Castelo, com Eduardo Teixeira.

Na Madeira, o atual líder, Miguel Castro, está de saída e a única lista é encabeçada por Hugo Nunes, que conta com o apoio do deputado madeirense na Assembleia da República Francisco Gomes, que é o número dois da lista.

Na Guarda, candidata-se Henrique Janela, que foi candidato a deputado nas últimas legislativas, mas não conseguiu ser eleito.

Portalegre, que estava sem líder depois da saída de Henrique de Freitas, em abril de 2025, o gestor comercial Pedro Lancha vai defrontar o empresário Luís Homem Gonçalves.

Na semana passada, a SIC noticiou uma diretiva interna, assinada pelo líder do Chega, na qual André Ventura proibiu deputados, dirigentes e funcionários do partido que não integrem as listas de candidatos de participarem na campanha ou falarem em público a favor de uma candidatura. A infração desta orientação estaria sujeita à aplicação de possíveis procedimentos disciplinares.

No discurso de abertura do último Conselho Nacional, em 21 de maio, quando foram marcadas estas eleições, o presidente do partido apelou à responsabilidade e à união do partido, e pediu aos dirigentes para evitarem criar "distúrbio, dessintonia e perturbação".

"Não vos estou a pedir que desistam daquilo que são, não vos estou a pedir que abdiquem daquelas que são as vossas convicções, não vos estou a pedir que abdiquem das vossas ambições, não vos estou a pedir sequer que abdiquem das vossas aspirações internas. Estou-vos a pedir o que um líder político deve pedir quando mete o seu país primeiro", disse André Ventura.