Francisco Gomes critica Governo Regional e garante: “O Chega vai ganhar a Madeira”

O deputado do Chega, Francisco Gomes, garante que “a autonomia é dos madeirenses”, deixando fortes críticas ao Governo Regional da Madeira.

Na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que está a decorrer na Assembleia da República, o deputado madeirense lembra que é na Região que “vivem 6 dos políticos mais ricos de Portugal”, o que diz estar em contraste com as dificuldades vividas pelo povo madeirense. Considra que o Governo Regional está contra quem quer abrir “uma nova fase da autonomia, é contra com ousa querer”.

“Mas nós vamos contra isso e é contra isso que seremos mudança”, garante. “Vamos pelos madeirenses anónimos, de uma classe média esvaziada, que não conseguem comprar casa, que emigrem para poder viver, que vivem com pensões de miséria, que vivem todos os dias com a sua honestidade, vamos por todos eles”. E deputado do Chega eleito pelo círculo eleitoral da Região concluí com uma garantia: “Vamos ganhar a Madeira”