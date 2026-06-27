Líder do Hezbollah considera humilhante acordo assinado entre Israel e Líbano

O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Naim Qassem, classificou hoje como "uma humilhação, uma vergonha e uma renúncia à soberania" o acordo-quadro assinado na sexta-feira, em Washington, entre Israel e o Líbano.

Em comunicado, o líder xiita apelou a que se corrigissem "os erros" do acordo, considerando que irá destruir o país.

Nas suas primeiras declarações após a assinatura deste pacto, alcançado com a mediação dos Estados Unidos, Naim Qassem sustentou que este acordo "carece de toda a validade".

Como tal, indicou que o seu grupo continuará a agir "por todos os meios necessários e através de pressões internacionais e árabes para que o inimigo israelita cumpra o primeiro ponto do memorando de entendimento e se retire do Líbano", em referência ao acordo assinado pelos Estados Unidos e pelo Irão este mês.

O líder dirigiu um apelo às autoridades libanesas: "Já é altura de corrigirem os vossos erros, que estão a destruir o Líbano, corrigir-se seria uma virtude que ficaria registada a vosso favor após tantas falhas, estamos dispostos a cooperar e a trabalhar em conjunto pela soberania do Líbano".

E defendeu que os seus combatentes permaneçam "no terreno até expulsar a ocupação", em referência às zonas atualmente invadidas por Israel no sul do país mediterrânico.

Além disso, a retirada de Israel está vinculada, no acordo-quadro, ao desarmamento do grupo xiita libanês, o que constitui uma "proposta extremamente perigosa que ultrapassa todos os limites e transforma o Líbano num brinquedo nas mãos do inimigo israelita", salientou Qassem.

"Sob o pretexto de que o Líbano deve cumprir o desarmamento para que Israel se retire, qualquer arma existente em qualquer parte do território libanês servirá para alegar que o Líbano não cumpre os seus compromissos, mas as armas não serão entregues de forma alguma, e ninguém tem o direito de privar os libaneses do seu direito de se defenderem a si próprios e à sua terra perante o ocupante do nosso território e o assassino do nosso povo", afirmou.

Além disso, o líder xiita questionou: "Onde está a responsabilidade e o compromisso das autoridades libanesas para com o seu povo e para com a proteção da soberania do Líbano?".

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, classificou este acordo-quadro como "o primeiro passo" para a recuperação da plena soberania do país e comprometeu-se a continuar a trabalhar até concretizar esse objetivo.

Entretanto, o presidente do Parlamento libanês e importante aliado do Hezbollah, Nabih Berri, apelou hoje aos seus seguidores para que se abstenham de conflitos internos, face aos protestos de pequena dimensão ocorridos ontem à noite, na sequência do anúncio do acordo-quadro com Israel.