Aguiar-Branco deixa "palavra especial de proximidade" à comunidade portuguesa

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, enviou hoje condolências às famílias das vítimas dos sismos na Venezuela e deixou "uma palavra especial de proximidade" à comunidade portuguesa naquele país.

No arranque da reunião plenária de hoje, Aguiar-Branco disse que não poderia "deixar de assinalar os violentos sismos que atingiram a Venezuela e que provocaram a perda de vidas humanas, um grande número de feridos e elevados danos materiais".

"Em nome da Assembleia da República, expresso a nossa solidariedade para com todos aqueles que foram afetados por esta catástrofe, apresentando as sentidas condolências às famílias das vítimas", disse.

O presidente do Parlamento português dirigiu igualmente "uma palavra de especial proximidade à comunidade portuguesa e luso-venezuelana residente naquele país e que vive estes acontecimentos com grande preocupação".

"Que esta tragédia encontre como resposta a coragem e a esperança de um povo que saberá reconstruir o seu futuro", salientou.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.