Carlos Mendonça reeleito presidente da HBG com 78,82% dos votos

Carlos Mendonça foi reeleito presidente do Conselho Executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia (HBG), ao liderar a Lista A que venceu de forma expressiva o acto eleitoral desta terça-feira, com 227 votos (78,82%), num universo de 300 eleitores. A Lista B obteve 50 votos (17,36%), registando-se ainda 6 votos em branco e 5 nulos, numa participação global de 96%.

O acto eleitoral definiu os órgãos de direcção e gestão da escola para o quadriénio 2026/2030.

No Conselho Científico-Pedagógico – representação dos docentes – estavam inscritos 221 eleitores, tendo votado 216 (97,74%). A Lista A venceu com 140 votos (64,81%), enquanto a Lista B alcançou 68 votos (31,48%). Registaram-se ainda 5 votos em branco (2,31%) e 3 votos nulos (1,39%).

Na representação dos não docentes para o mesmo órgão, participaram 67 dos 74 eleitores (90,54%). A Lista A foi a única a sufrágio, obtendo 56 votos (83,58%), com 2 votos em branco (2,99%) e 9 votos nulos (13,43%).

No Conselho da Comunidade Educativa, a Lista A, liderada por Carla Luísa Gonçalves, assegurou 5 representantes no setor dos docentes, enquanto a Lista B, encabeçada por Helena Paula Borges, elegeu 2 representantes. Entre os não docentes, a lista única elegeu os 2 representantes previstos.

Segundo o dirigente reeleito, foi a primeira vez desde 1989 que a eleição do Conselho Executivo da HBG deixou de ser disputada em lista única.

A votação decorreu entre as 09h30 e as 17h30 na HBG, a maior escola dos 2.º e 3.º ciclos da Região