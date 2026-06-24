Madeira ganha 567 candidaturas e 210 milhões de euros para inovação em pouco mais de um ano

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, revelou, hoje, que a Madeira está a aumentar a aposta na inovação, na digitalização e na transferência de conhecimento. Foram declarações que marcaram a abertura da 2.ª edição do UMa Science Days, uma iniciativa promovida pela Universidade da Madeira e que é subordinada ao tema 'Valorização do conhecimento, transferência de tecnologia e humanidades digitais'.

No âmbito dos sistemas de incentivos à investigação, inovação e digitalização, enquadrados no Madeira 2030 e no PRR, e desde o início da avtual legislatura “foram abertos diversos avisos que registaram uma procura muito significativa, materializada na apresentação de 567 candidaturas, correspondendo a um investimento total de aproximadamente 210 milhões de euros e uma despesa pública associada na ordem dos 56,9 milhões de euros”, adiantou o governante.

Segundo nota à imprensa, José Manuel Rodrigues citou dados do INE para referir que a Região passou de 332 empresas tecnológicas em 2020 para mais de 700 em 2024, salientando que o volume de negócios do setor mais do que duplicou no mesmo período, de 308 milhões para mais de 700 milhões de euros.

O governante destacou ainda que cerca de 10% das exportações regionais já têm alto conteúdo tecnológico, o dobro da média de Portugal continental, considerando que a Madeira tem hoje condições para competir na economia digital e para afirmar um ecossistema de inovação com impacto direto no desenvolvimento regional.

Já o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, afirmou que as iniciativas como os UMa Science Days integram o plano estratégico da instituição e são essenciais para a sua missão, ao reforçarem a ligação entre a Madeira, o Continente e as Canárias num “triângulo” de cooperação científica e tecnológica. Sublinhou ainda que a Universidade da Madeira é um polo de desenvolvimento regional e faz parte da rede mundial de ciência e tecnologia.

Sílvio Fernandes defendeu que, num contexto de insularidade e ultraperiferia, a Madeira deve apostar na inovação e na investigação para se diferenciar e superar limitações estruturais, transformando essa condição num estímulo para encontrar soluções e colocar a região ao nível das restantes. Referiu também que a Universidade da Madeira, com 36 anos de existência, já formou profissionais que hoje integram empresas tecnológicas da Região, o que considera prova de que o investimento em ciência e tecnologia gera retorno e transfere conhecimento para a sociedade.

O vice-reitor da Universidade da Madeira para as áreas da Investigação, Inovação e Internacionalização, José de Sousa Câmara, afirmou que a segunda edição dos UMa Science Days é mais do que um evento científico, representando uma afirmação do papel da universidade na produção de conhecimento, na promoção da inovação e na criação de soluções com impacto real na sociedade. Destacou ainda a participação do tecido empresarial como um elemento estruturante, por permitir transformar a investigação em valor económico e social, acelerar a transferência de conhecimento e gerar respostas concretas para desafios reais.

O responsável sublinhou que a ligação entre universidade e empresas é um dos principais motores do desenvolvimento, com particular importância na Região Autónoma da Madeira, onde pode ajudar a diversificar a economia e a promover um crescimento mais resiliente, inteligente e sustentável. Referiu também os indicadores científicos da instituição — mais de 5.000 publicações indexadas na Scopus, mais de 125.000 citações e um índice H institucional de 138 — como prova de uma produção científica consistente e reconhecida internacionalmente.

A 2.ª edição do UMa Science Days decorre entre 24 e 27 de Junho, sob o tema 'Valorização do conhecimento, transferência de tecnologia e humanidades digitais', reunindo investigadores, estudantes, representantes do tecido empresarial e comunidade em geral.