UMa Science Days – conectar ciência, inovação e sociedade

Entre os dias 24-27 de junho realizar-se-á na Universidade da Madeira (UMa) a segunda edição dos UMa Science Days, um evento que pretende aproximar ciência, sociedade e economia e projetar a investigação realizada na UMa para novos patamares. Reunirá investigadores, estudantes, empresas e decisores num encontro que vai muito além da academia. O objetivo é claro: dar visibilidade à ciência produzida na região, fomentar a inovação e acelerar a transferência de conhecimento com impacto real na sociedade.

O UMa Science Days surge assim como um catalisador estratégico, capaz de ligar unidades de investigação, docentes, jovens cientistas e o tecido empresarial regional, projetando a UMa no panorama internacional. A inclusão de sessões de brainstorming com empresas reforça essa vocação prática, posicionando o evento como uma ponte entre o laboratório e a sociedade.

A edição deste ano destaca áreas-chave como inteligência artificial, saúde e bem-estar, sustentabilidade, economia azul, turismo, biodiversidade, humanidades digitais, inovação pedagógica, tecnologias e nanomateriais, entre outras, refletindo as prioridades estratégicas da região e da UMa. Este cruzamento de saberes promoverá novas formas de colaboração e consolidará a identidade científica da UMa como uma instituição moderna, interdisciplinar e orientada para o impacto.

Os números ajudam a explicar a ambição. A UMa soma mais de 5 mil publicações científicas e ultrapassa as 127 mil citações, com uma produção recente fortemente orientada para revistas internacionais de alto fator de impacto. Nove dos seus investigadores integram o Top 2% dos cientistas mais citados do mundo, colocando a instituição numa posição de destaque entre as instituições do ensino superior português, um feito que reforça o reconhecimento nacional e internacional.

A crescente visibilidade internacional ganhou expressão acrescida com a entrada da UMa no Ranking Europeu QS em 2026, onde se posiciona entre as 601–650 melhores universidades da Europa e alcança um notável 4.º lugar no indicador de citações por artigo. Paralelamente, a presença em rankings especializados como o research.com, com destaque na área da Química, confirma a consistência da sua produção científica.

Mais do que um evento académico, os UMa Science Days afirmam-se como um símbolo da capacidade da Madeira para produzir ciência de excelência e contribuir para o desenvolvimento tecnológico, económico e social da Madeira.

Durante quatro dias, a universidade abre portas ao futuro, mostrando que, mesmo a partir de um contexto insular, é possível competir ao mais alto nível internacional.

O programa contará ainda com a participação de especialistas de renome mundial, incluindo a Professora Elvira Fortunato (ex-Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), referência em materiais sustentáveis, Professor Fernando Schmitt, líder internacional em patologia mamária, e Professora Goreti Marreiros, especialista em inteligência artificial, entre outros nomes de destaque.

Com ambição, resultados e uma visão estratégica definida, a UMa transforma conhecimento em impacto, e convida toda a sociedade a fazer parte dessa transformação.