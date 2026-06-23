Biovetnatura: cuidados veterinários todos os dias da semana

A Biovetnatura reforça a sua resposta veterinária na Madeira com atendimento em Machico e Santana, disponibilidade ao longo de toda a semana e abertura ao público também ao Domingo de manhã, das 10h00 às 13h00, em Machico, preferencialmente com marcação.

Esta disponibilidade pretende responder às necessidades reais das famílias, facilitando o acesso a cuidados veterinários ao fim-de-semana e permitindo um acompanhamento mais próximo e contínuo dos animais.

“Sabemos que a preocupação dos tutores não escolhe o dia da semana. Muitas famílias precisam de orientação, acompanhamento ou de uma avaliação clínica quando os horários habituais já não dão resposta. A abertura ao Domingo em Machico traduz o nosso compromisso de estar mais próximos e de desenvolver uma resposta diferenciada, acessível e clinicamente responsável”, afirma Tânia Freitas, Médica Veterinária e Directora Clínica da Biovetnatura.

Nas clínicas de Machico e Santana, a Biovetnatura disponibiliza consultas, vacinação, medicina preventiva, análises clínicas, ecografia, cirurgia, enfermagem veterinária e acompanhamento de doenças, para animais de companhia.

A equipa possui também vasta experiência no acompanhamento de grandes animais, incluindo cuidados clínicos, medicina preventiva e apoio ao maneio sanitário de animais e explorações pecuárias.

A presença da Biovetnatura estende-se para além das clínicas. O serviço de consultas veterinárias ao domicílio está disponível em toda a ilha da Madeira, para animais de companhia e animais de produção, levando os cuidados veterinários até às famílias, propriedades e explorações.

Biovetnatura - Clínica Veterinária Machico

Rua Manuel Passos, 48 H, 9200-134 Machico

Segunda a sexta-feira: 10h00–13h00 e 15h00–19h00

Sábado: 10h00–13h00

Domingo: 10h00–13h00, preferencialmente com marcação

Biovetnatura - Clínica Veterinária Santana

Rua Dr. João de Almada, 8 R/C, 9230-124 Santana

Segunda a sexta-feira: 10h00–13h00 e 15h00–19h00

Sábado: 10h00–13h00



Contactos: 291 575 122 | 966 529 489

www.biovetnatura.pt

Na clínica, no domicílio ou na exploração, estamos presentes quando mais precisa.

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