Hugo Soares diz que não vai desistir de "chamar à razão" e dialogar com PS e Chega

O secretário-geral e líder parlamentar do PSD afirmou hoje que "não vai desistir de chamar à razão" o PS e o Chega e comprometeu-se a continuar a dialogar com os dois partidos no Parlamento.

Hugo Soares falava no 43.º Congresso do PSD, que decorre até domingo no Velódromo de Sangalhos, em Anadia (Aveiro).

Sem se referir diretamente ao chumbo do pacote laboral do Governo na sexta-feira, com os votos da esquerda mas também do Chega, o líder parlamentar do PSD contou que hoje muitos lhe disseram à chegada à reunião magna "como é que ainda acreditava neles" ou que "não era possível ir na conversa deles".

"Eu quero dizer ao congresso e ao pais: se o Chega e o PS desistiram do país, nós não vamos desistir de os chamar à razão, nós temos de governar e continuar com o dialogo na Assembleia da República", afirmou.

O dirigente do PSD -- que prometeu "continuar na primeira linha do combate político" - disse mesmo que irá "obrigar o PS e o Chega" a esse diálogo.

"Nós vamos continuar a responsabilizá-los porque a responsabilidade que eles têm foi a responsabilidade que o povo português lhes deu nas urnas. A nós disseram-nos para governar, a eles disseram para dialogar connosco, no parlamento que é o sítio certo", apontou.

Hugo Soares relatou também que alguns, no espaço político, o aconselham a "poupar-se e a resguardar-se", mas não irá seguir esse conselho.

"Enquanto eu tiver voz, contem comigo para estar na linha da frente do combate político em nome do Governo de Portugal e das transformações que estamos a fazer. Não pelo PSD, não por cada uma e cada um de vós, mas por aquilo que vale a pena: por Portugal", assegurou.

Hugo Soares deixou uma palavra especial de agradecimento aos seus secretários-gerais adjuntos, Paulo Cavaleiro e Hugo Carvalho, e aos observadores do Congresso, "um exemplo de militância partidária", bem como à bancada social-democrata.

"Que grande trabalho têm feito os deputados do PSD", elogiou.

Antes, o presidente da concelhia de Leiria, Carlos Conceição, agradeceu ao Governo ter reagido "tão rápido" à declaração de calamidade por ocasião das tempestades do início do ano.

Tal como Hugo Soares, também Carlos Conceição criticou PS e Chega, dizendo que o PSD no parlamento tem "bafio de um lado e cataventos de outro".