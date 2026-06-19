Avião da Transavia aterrou de emergência no aeroporto Sá Carneiro após avaria nos 'flaps'
Um avião da companhia aérea Transavia aterrou hoje no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, minutos depois de ter reportado problemas técnicos relacionados com os 'flaps", revelou à Lusa fonte da PSP.
Os 'flaps' são superfícies móveis localizadas na parte traseira das asas dos aviões que servem para aumentar a sustentação e o arrasto da aeronave a baixa velocidade, permitindo descolagens mais curtas e aterragens seguras.
Segundo a fonte da Polícia, o alerta foi feito pelas 19:24 e aterragem ocorreu pelas 19:48, com mais de cinco dezenas de operacionais já de prevenção, assinalava página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
O avião fez a ligação entre Paris e o Porto, disse.
A mesma fonte revelou que a aterragem decorreu sem incidentes e que não houver ferimentos a bordo, afirmando desconhecer quantas pessoas seguiam a bordo da aeronave.