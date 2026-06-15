Ventura responde a Carneiro que "ao menos o diabo está a fazer alguma coisa pelos portugueses"

O líder do Chega respondeu hoje às críticas do secretário-geral do PS no que toca a um eventual entendimento com o Governo na reforma laboral dizendo que "ao menos o diabo está a fazer alguma coisa pelos portugueses".

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura foi questionado sobre as críticas de José Luís Carneiro, que acusou o Governo de andar num "baile de máscaras" com o presidente do Chega sobre o pacote laboral e, quando questionado como veria um acordo entre primeiro-ministro e o líder do Chega nesta matéria respondeu :"O Diabo veste Prada".

"Não sei se estava a referir ao mim ou ao primeiro-ministro, mas há de ser a um dos dois. Ao menos o diabo está a fazer alguma coisa pelos portugueses, não anda só a passear e a dizer umas coisas para o ar", afirmou o presidente do Chega.

André Ventura acusou o PS de não "mexer uma palha" na lei laboral, especialmente no que toca ao trabalho por turnos ou para descer a idade da reforma.

"Ninguém reconhece ao PS a autoridade moral para mudanças onde quer que sejam, quando deixou o país no estado em que está", criticou, questionando: "Como é que vai exigir agora uma coisa que nunca foi capaz de fazer?".

"Eu compreendo que o PS agora, em vez de querer negociar e de exigir coisas, e tentar chegar a consenso, prefira pensar assim, mais vale deitarmos isto tudo abaixo, criar confusão e esperar para ganhar as eleições. Não é assim que eu vejo a política. Eu não estou a pensar nem em eleições, nem estou a pensar em resultados, eu estou a pensar em trabalho para as pessoas e em resultados a apresentar às pessoas", afirmou.

André Ventura disse ainda não estar "preocupado em estar a criar cortinas de fumo para vantagens eleitorais".

E contrapôs que, no dia em que apresentou as propostas do Chega para alterar o Código do Trabalho, o líder do PS "anda pelo país a atirar postas de pescada".

"É fácil assim", rematou.