Novos medicamentos para doença neurodegenerativa e cancro no cérebro no SNS

Dois medicamentos para doença neurodegenerativa e cancro do cérebro vão poder ser receitados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a conclusão do processo de avaliação pelo Infarmed, anunciou hoje a instituição.

Num comunicado o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) diz ter concluído os processos de avaliação e negociação dos medicamentos Skyclarys e Voranigo, "criando as condições para a sua utilização plena" no âmbito do SNS.

Segundo o Infarmed, trata-se dos medicamentos Skyclarys e Voranigo, o primeiro para tratar uma doença rara, a ataxia de Friedreich, e o segundo para tratar doentes com tipos específicos de cancros no cérebro.

O Infarmed precisa que o medicamento órfão (especificamente para doenças raras) Skyclarys, cuja substância ativa é a omaveloxolona, é indicado no tratamento da ataxia de Friedreich em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 16 anos.

A doença, de causa genética, causa danos progressivos no sistema nervoso e problemas de movimento.

O Voranigo tem como substância ativa o vorasidenib e é indicado no tratamento de doentes adultos e adolescentes com astrocitoma ou oligodendroglioma de Grau 2. São tipos de cancros do cérebro e o medicamento "ajuda a retardar ou impedir o crescimento do cancro em determinadas circunstâncias", explica o Infarmed no comunicado hoje divulgado.

A conclusão dos processos foi aprovada no passado dia 12 e os medicamentos foram autorizados na quarta-feira. O processo do Skyclarys começou em março de 2024 e o do Voranigo em dezembro de 2025.