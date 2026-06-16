EB1/PE da Lombada encerra projecto de damas e xadrez com torneios amigáveis

A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, assinalou esta terça-feira, dia 16 de Junho, o encerramento do projeto de damas e xadrez que tem vindo a dinamizar junto dos alunos do 1.º Ciclo.

A actividade contou com a presença do professor Martinho Macedo, monitor de xadrez da Associação de Xadrez da Madeira, que acompanhou os alunos durante a realização de torneios amigáveis.

Segundo nota enviada pela escola, a iniciativa decorreu num ambiente marcado pelo "entusiasmo, pela concentração e pelo espírito de partilha", onde os participantes tiveram oportunidade de colocar em prática estratégias, desenvolver o raciocínio lógico e fortalecer competências como a atenção, a tomada de decisão, o respeito pelas regras e a convivência saudável.

O projecto esteve a cargo do professor Luís Gomes, que também participou no evento, acompanhando os alunos neste momento de encerramento e celebração das aprendizagens realizadas ao longo do percurso

"Mais do que uma actividade lúdica, a iniciativa procurou valorizar as damas e o xadrez como ferramentas pedagógicas capazes de estimular o pensamento estratégico, a autonomia, a persistência e o desenvolvimento cognitivo e social das crianças", refere a nota.

Com esta actividade, a EB1/PE da Lombada pretendeu reforçar o seu compromisso com a promoção de experiências educativas diversificadas, enriquecedoras e motivadoras, valorizando o jogo como recurso de aprendizagem e como forma de incentivar nos alunos o gosto por novos desafios.