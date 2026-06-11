PCP denuncia falta de condições nos departamentos de Obras Públicas e Carpintaria

A CDU emitiu um comunicado à imprensa, esta quinta-feira, a denunciar as precárias condições de trabalho nos departamentos de Obras Públicas e Carpintaria da Câmara Municipal do Funchal, após uma acção de contacto com trabalhadores nas instalações da Fundoa.

Ricardo Lume, dirigente da CDU, apontou vários problemas graves: máquinas instaladas junto a uma escarpa com risco de deslizamentos de pedras, sistemas de extração de poeiras avariados, refeitórios sem equipamentos básicos como frigoríficos e micro-ondas, instalações sanitárias sem espelhos e ausência de limpeza regular dos espaços, tarefa que recai agora sobre os próprios trabalhadores.

"Não é aceitável que o executivo da CMF PSD/CDS continue sem garantir condições de higiene, segurança e comodidade", afirmou Lume, prometendo manter a pressão para que estes trabalhadores tenham "condições dignas e seguras".