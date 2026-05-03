PSP detém suspeita tentar matar companheiro em Portalegre
Uma mulher de 49 anos foi detida pela PSP por tentativa de homicídio do companheiro em contexto de violência doméstica, sendo suspeita de o ter ferido com gravidade através de esfaqueamento, em Portalegre, revelou hoje fonte policial.
Contactada pela agência Lusa, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que a mulher é suspeita de homicídio na forma tentada, em contexto de violência doméstica, e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portalegre, na segunda-feira.
No sábado, por volta das 19:00, o Comando Distrital de Portalegre da PSP recebeu o alerta para "uma situação de agressões no interior de uma residência, em contexto de violência doméstica", naquela cidade alentejana.
Após chegarem ao local, os agentes depararam-se, "com um casal no interior da habitação", sendo que "a vítima, um homem de 55 anos, apresentava sangue na face e foi possível observar que tinha sido esfaqueado na cabeça e em algumas partes do corpo".
"Foi considerado ferido grave e transportado para o hospital de Portalegre, do qual recebeu alta durante a noite", acrescentou a fonte da PSP.
A polícia deteve "a alegada agressora, a companheira, de 49 anos", tendo encontrado e apreendido "a presumível arma do crime, uma faca".
"A discussão terá tido origem em motivos fúteis", disse a fonte da PSP, acrescentando que o caso foi entregue à Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da Polícia Judiciária (PJ), a força policial responsável pelas averiguações.