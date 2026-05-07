Um dos paraquedistas envolvidos em queda em morte cerebral a respirar ventilado

Um dos militares paraquedistas envolvidos numa queda durante uma ação de formação em Tancos, na terça-feira, está em morte cerebral e a respirar ventilado, adiantou hoje à Lusa o Exército.

De acordo com o porta-voz do ramo, o militar que se encontra no hospital de São José, em Lisboa, está em "morte cerebral e respira ventilado".

Quanto ao segundo militar, que se encontra no Hospital de Leiria, está "estável e sob observação", prosseguiu o porta-voz.

Na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, "ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo, envolvendo dois militares, durante a execução de um salto de paraquedas".

Segundo este ramo das Forças Armadas, foram acionados de imediato os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, e posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar.

Foi determinada a abertura de um processo de averiguações "com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente" e acionado apoio psicológico.