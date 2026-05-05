Insolvências interrompem tendência de queda

Processos aumentam 15% em 2025 e fazem crescer pendências nos tribunais da Madeira. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 5 de Maio.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Corrida contra o tempo". Mãe reencontrada após quase 50 anos continua em estado crítico. Filho que vive no Líbano, tenta antecipar viagem para chegar à Madeira a tempo do primeiro abraço.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

"Recorde de praias Ouro". Região soma 40 distinções da Quercus em 2026, mais cinco que no ano anterior, e consolida tendência de crescimento na última década.

"Programa materno mudou nascimentos na Região". Sílvia Soares destaca impacto do programa dos anos 60 no acompanhamento às grávidas, na redução da mortalidade infantil e na introdução de enfermeiras puericultoras.

"Obras no mercado de São Martinho voltam a atrasar". Concurso fica dependente de revisão do projecto e de eventual reformulação com novas valências.

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Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.