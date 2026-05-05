"Nenhum novo caso sintomático" de hantavírus foi identificado a bordo do navio Hondius

"Nenhum novo caso sintomático" foi identificado a bordo do navio de cruzeiro Hondius, parado desde domingo perto de Cabo Verde devido a um surto de hantavírus a bordo, disse hoje a empresa de cruzeiros holandesa que opera a embarcação.

"Neste momento, nenhum novo caso sintomático foi identificado a bordo, além dos já relatados", indicou a Ocean Expeditions num comunicado publicado às 15:00 GMT.

O navio afetado por um surto de hantavírus está a preparar a retirada de três pessoas que necessitam de cuidados médicos urgentes para os Países Baixos, em estreita coordenação com as autoridades afetadas, informou, também em comunicado, a empresa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos.

"Estas três pessoas, incluindo um nacional neerlandês, estão a ser retiradas para os Países Baixos, onde receberão o tratamento médico necessário", informou o ministério, que destacou que está a apoiar a empresa operadora do cruzeiro, Oceanwide Expeditions, naquela operação.

A retirada daqueles doentes está a ser feita, segundo a mesma nota, em coordenação com as autoridades de Cabo Verde, país em frente ao qual o navio se encontra parado, na sua zona de costa, o Instituto Nacional de Saúde Pública dos Países Baixos, bem como com as instituições de saúde e os países de origem dos passageiros do navio.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, todos os esforços destinam-se a que a realizar aquela transferência das pessoas para que "ocorra o mais rapidamente possível".

Mas apenas serão comunicados os detalhes sobre "o momento e a logística" quando esta operação tiver ocorrido.

De acordo com a radiotelevisão pública dos Países Baixos NOS, trata-se de três pessoas "graves mas estáveis".

O navio continua em águas de Cabo Verde e mantém conversações com as autoridades relevantes quanto aos próximos passos, incluindo "um possível desembarque" e a sua rota, disse a empresa.

Epidemiologistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) realizarão hoje uma revisão para conhecer o estado das 147 pessoas que se encontram a bordo do cruzeiro holandês afetado por um surto de hantavírus, e decidir sobre o seu repatriamento e que rota tomará o navio, informou por sua vez o Governo espanhol num comunicado.

A OMS elevou para sete as pessoas afetadas pelo surto deste vírus, que geralmente se transmite através dos ratos aos seres humanos pelo contacto direto com os roedores ou os seus excrementos.

Entre os sete casos, dois já confirmados em laboratório, estão os de três pessoas que já faleceram.