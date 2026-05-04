Oposição denuncia falta de informação sobre qualidade da água em São Vicente

A qualidade da água para consumo humano em São Vicente está no centro da discussão política, com a oposição a acusar o executivo municipal de falhas na comunicação e de não divulgação dos resultados das análises, numa situação que considera de potencial risco para a saúde pública.

O tema foi levado quer à reunião da Assembleia Municipal, quer à reunião de Câmara, onde foram manifestadas preocupações quanto ao estado da água nas últimas semanas. Segundo relatos apresentados, "algumas instituições, nomeadamente creches, já estarão a aconselhar os pais a fornecer água engarrafada para consumo das crianças", incluindo na preparação de alimentos.

Na reunião de Câmara, foi referido que a água do fontanário da Casa do Povo da Boaventura terá apresentado inconformidades para consumo, tendo sido tomadas medidas como o encerramento de alguns fontanários, tanto na localidade como noutras zonas da freguesia de São Vicente, conforme consta em acta.

A oposição sublinha, contudo, que o principal problema reside na ausência de informação pública. “Há cerca de duas semanas que esta situação se arrasta e não houve qualquer publicação dos resultados das análises por parte da Câmara, o que é obrigatório”, foi referido, apontando para uma alegada omissão numa matéria sensível.

Durante a Assembleia Municipal, a vereadora Helena Freitas, eleita pelo Chega, apresentou um documento com várias questões sobre a qualidade da água, que ficou registado em ata. Também a deputada, eleita pelo PSD, Jhenny Figueira questionou directamente onde estão a ser divulgadas as análises da água para consumo humano, reiterando que, na creche de São Vicente, já está a ser solicitada água engarrafada.

A oposição considera que a falta de comunicação agrava a situação, defendendo que a população deveria ter sido informada.

O tema deverá voltar a ser discutido nas próximas reuniões, com a oposição a exigir esclarecimentos e maior transparência por parte do executivo municipal.