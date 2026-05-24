Nicolás Maduro publica mensagem a apelar à união do povo venezuelano

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou hoje uma mensagem, dia de Pentecostes, a apelar à união do povo venezuelano e agradeceu o apoio recebido desde que está detido nos Estados Unidos.

"A ação coerente nasce dessa fé que demonstra os seus valores na prática diária: na solidariedade viva, no amor a todos, na ajuda aos que sofrem, respeitando, no respeito, no serviço e no bem comum. E, acima de tudo, na UNIÃO, para consolidar o nosso caminho como um país abençoado pelo Espírito Santo", publicou Maduro na sua conta nas redes sociais.

O líder venezuelano dirigiu-se ao "amado povo da Venezuela", em seu nome e da sua mulher, Cilia Flores, para lhes enviar "um abraço de fé, amor e gratidão".

A mensagem inclui duas citações do Evangelho de Mateus, que exortam à fé e à perseverança. "Se dois de vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-vos-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles", apontou.

Maduro pede "pela paz, prosperidade e liberdade para todos nós". "Que o Espírito Santo sopre sobre a Venezuela e sobre os povos do mundo; que nos dê sabedoria para agir, humildade para reconciliar e força para seguir em frente. A Cilia e eu estamos gratos por tanto apoio, tantas orações e tanta solidariedade. Estamos sempre convosco", conclui a mensagem, que assina como "Presidente Constitucional da República Bolivariana da Venezuela".

Maduro foi retirado da Venezuela juntamente com Cilia Flores, em 03 de janeiro, numa operação militar norte-americana que fez mais de uma centena de mortos. Após a operação, o presidente e a primeira-dama foram transferidos e detidos em Nova Iorque. Ambos se declararam inocentes das acusações que lhes são imputadas, relacionadas com alegado tráfico de droga e conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos.