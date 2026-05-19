Ventura quer avançar com eleição de três juízes do TC mas quarto só quando renunciar

O líder do Chega defendeu hoje que a Assembleia da República deve avançar com a eleição de três juízes do Tribunal Constitucional, mas só pode eleger o substituto do presidente quando José João Abrantes deixar efetivamente o cargo.

"Nós só podemos avançar com uma eleição para os juízes do Tribunal Constitucional se esse lugar estiver vago", defendeu André Ventura, desafiando o presidente deste tribunal a "decidir se fica ou se não fica".

Questionado diretamente sobre os três juízes que já deixaram o Palácio Ratton, o presidente do Chega respondeu: "Tem que se avançar com esses três, parece-me uma evidência".

André Ventura falava aos jornalistas à margem da visita a uma exploração agrícola, o último ponto das jornadas parlamentares do Chega, que decorreram na segunda-feira e hoje, em Viseu.

O líder do Chega disse que vai pedir uma reunião sobre este assunto ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e indicou que falaria ainda esta tarde com o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.