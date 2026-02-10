"A política cultural reforçada por este executivo na Câmara Municipal do Funchal mostra que, na nossa cidade, a cultura é uma ferramenta social, identitária e educativa para todos”, começou por dizer Helena Andrade, numa iniciativa do Grupo Municipal Funchal Sempre Melhor.



Os deputados municipais do PSD/CDS visitaram o Teatro Municipal Baltazar Dias, onde ficaram a conhecer o plano de obras que será materializado entre 2026 e 2028.



“A intervenção planeada para este edifício de enorme valor patrimonial e histórico vai assegurar a segurança e o conforto necessários para os que aqui trabalham, para os artistas, bem como para o público. Trata-se de uma empreitada que irá modernizar o dia-a-dia do Teatro, respeitando, sempre, as suas características originais, orçada em mais de 800 mil euros e que resulta de uma candidatura a fundos comunitários, o que mostra que a Câmara Municipal usa todas os mecanismos disponíveis para beneficiar o Funchal e os Funchalenses”, reiterou a deputada municipal social democrata em nota à imprensa.



Por outro lado, os autarcas enalteceram a nova política de apoio à cultura que, conforme disse Helena Andrade, “permitirá que as associações e entidades culturais usufruam de maior estabilidade e previsibilidade pelo facto de virem a celebrar protocolos de cooperação com a durabilidade do mandato, que passarão pela devida aprovação da Assembleia Municipal".