Suspeito de burlar com mensagens "Olá pai, Olá mãe" garante estar inocente
Um dos suspeitos de integrar desde 2022 uma rede transnacional de burlas de mensagens fraudulentas de "Olá pai, Olá mãe" garantiu hoje em tribunal estar inocente e nada ter a ver com este esquema.
"Sou inocente, não tive nada a ver com estas burlas", afirmou o arguido, de 41 anos, perante o coletivo de juízes do Tribunal de Matosinhos, no distrito do Porto, onde começou a ser julgado.
O suspeito, que está em prisão preventiva, referiu ainda que desconhecia esta burla de "Olá pai, Olá mãe" até ser preso pela Polícia Judiciária (PJ).
Segundo a acusação, o suspeito, juntamente com a mulher que também é arguida no processo, tinha como tarefas comprar cartões para telemóveis, ativando-os e disponibilizando-os de forma massiva em 'modems GSM', que também compravam, e que estavam configurados em aplicações acessíveis através do servidor "agente.smshub.org" a outros membros do grupo.
Aos outros membros do grupo cabia, em regra, a criação de contas no WhatsApp e o envio de mensagens fraudulentas de "Olá pai, Olá mãe", assinalou.
A burla "Olá pai, Olá mãe" é um esquema fraudulento, que circula principalmente através da aplicação WhatsApp, onde os burlões se fazem passar por filhos ou familiares próximos das vítimas para extorquir dinheiro.
A disponibilização destas ferramentas à rede permitiu a estes arguidos ganhos de, pelo menos, 218.000 euros recebidos em criptomoeda, que converteram através de venda, com depósito das quantias em contas bancárias de terceiras pessoas a si relacionadas, sublinhou a acusação.
A estes dois arguidos e à organização instalada juntou-se um terceiro arguido a quem cabia o papel de disponibilizar entidades/referências e contas bancárias para as quais as vítimas faziam pagamentos/transferência.
Aquando da detenção, em novembro de 2024, a PJ apreendeu ao suspeito 22 `modems GSM´, 12.423 cartões SIM, a maioria dos quais prontos a serem utilizados, e vários computadores.
O suspeito explicou que trabalhava para uma empresa que vendia esses cartões SIM por 1,50 a 3,50 euros cada.
Depois, o que as pessoas faziam com os cartões não era da sua responsabilidade, frisou.
Em Portugal desde 2015 e há anos sem qualquer atividade profissional remunerada, o arguido confessou que, com esta atividade, ganhava entre 2.000 a 2.500 euros por mês, mas não os declarava.
Além disso, o suspeito, acusado de burla qualificada, falsidade informática, branqueamento e associação criminosa, salientou não conhecer o terceiro suspeito envolvido no processo.
Antes do início do julgamento, o procurador do Ministério Público (MP) requereu como pena acessória a expulsão do país dos três arguidos, todos de nacionalidade brasileira, caso estes venham a ser condenados.