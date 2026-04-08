Seguro deseja que cessar-fogo de 2 semanas seja caminho para paz sólida e duradoura

O Presidente da República, António José Seguro, disse hoje estar "muito satisfeito" com o cessar-fogo de duas semanas acordado entre os Estados Unidos e o Irão, desejando que seja um "caminho para uma paz sólida e duradoura".

"Eu diria que ontem foi uma grande terça-feira, pelas razões todas que neste momento estamos aqui a abordar e a falar, e precisamos de dias como estes, de dias de alento e dias de esperança. Fiquei muito satisfeito com o cessar-fogo e formulo um desejo, que este cessar-fogo seja mais do que isso, que seja um caminho para uma paz sólida e para uma paz duradoura", respondeu aos jornalistas António José Seguro durante uma visita a Penela, Coimbra, no terceiro dia da sua primeira Presidência Aberta.

Para o chefe de Estado, "as guerras não são solução, não resolvem os conflitos, agravam-nos".

"E é precisamente a diplomacia e o diálogo que encontra soluções para que as pessoas possam viver em paz. E nós precisamos viver em paz. Chega de más notícias", apelou.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que aceitou suspender por duas semanas os bombardeamentos e ataques ao Irão, num "cessar-fogo bilateral", e após ter recebido de Teerão uma proposta de paz "viável".