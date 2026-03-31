Tenista Tomás Velosa conquista primeira vitória no circuito internacional

Tomás Velosa entrou no lote de atletas madeirenses com vitórias internacionais. O tenista do Roberto Costa TC conquistou a primeira vitória da semana e carreira internacional há momentos na variante de pares do Braga Open U12, ao lado de João Bettencourt.

A dupla lusa derrotou os franceses Oscar Albarracin e Mattia Perra por um duplo 7-6 e avança para os quartos de finais onde irão defrontar João Forte e o americano Martin Li num encontro marcado para a tarde do primeiro dia de Abril.

Nos singulares, ficou bem mais perto do primeiro triunfo na variante. O tenista do Roberto Costa TC disputou o segundo encontro da fase de grupos esta manhã diante do irlandês Alexander Alves e apesar de um primeiro set bem equilibrado, o madeirense acabou por ceder e perder a partida - derrota por 7-6 e 6-2.

Amanhã, Tomás Velosa vai enfrentar o tenista francês Oscar Albarracin, jogador que também tem duas derrotas, num encontro que vai decidir o terceiro classificado do Grupo H do quadro masculino.