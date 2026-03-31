JPP quer compromisso do GR com arranque da obra do lar de São Jorge

O JPP apresentou, hoje, mais uma "prova factual" das "prioridades invertidas" do Governo Regional do PSD/CDS. Em causa está o facto de não avançarem as obras para a transformação da antiga Escola de 2º e 3º Ciclo de São Jorge em lar de idosos. Uma promessa que vem desde Março de 2021, “sucessivamente relembrada e prometida”, sempre antes de diversos actos eleitorais.

O grupo parlamentar do JPP vai agora levar este assunto à Assembleia Legislativa da Madeira, em forma de projecto de resolução, para forçar o Governo Regional a se comprometer com uma data para início e a conclusão da obra.

“Em cinco anos, a transformação da escola em lar, que é uma necessidade social urgente, num dos concelhos mais envelhecidos da Madeira, não avançou absolutamente nada, mas, em Novembro de 2025, o presidente do Governo Regional anunciou que ia construir um campo de golfe, neste mesmo concelho, na freguesia do Faial, e três meses depois desse anúncio já avançou com procedimentos para a sua construção, o que prova como este executivo não tem nenhuma noção das reais necessidades das populações”, explicou o deputado Paulo Alves. O partido esteve de visita a essa freguesia, durante a manhã de hoje.

O deputado lembra que existem 1.500 idosos à espera de vaga num lar e cerca de 320 pessoas em situação de alta problemática. "Diariamente há 50 a 60 pessoas, em média, nos corredores das urgências à espera de vaga para internamento", aponta.

"Um quadro social, que de acordo com o JPP, foi agravado recentemente com o anúncio do próprio Governo Regional de que alguns projectos sociais financiados pelo PRR iriam sofrer reduções drásticas. É o caso do corte no número de camas para lares, de 1089 para 939, e na rede de cuidados continuados, que reduz de 910 para 582, ou seja, uma redução de quase 50", indica o partido, através de comunicado.

Paulo Alves aponta que as promessas foram de tal ordem que "o PSD chegou a contactar pessoas do concelho com a promessa de que iriam trabalhar neste lar". “Sempre que o JPP questionou o Governo sobre o Lar de S. Jorge, o que diziam era que estava tudo encaminhado, mas chegamos a 2026 e o que é que diz Miguel Albuquerque!? Que o projecto vai ser relançado! Não sabemos quando”, refere.

O JPP diz que não pode haver dúvidas em relação à “obsessão” do Governo PSD/CDS pelo golfe, em contraponto com a “lentidão” e o adiar de obras que são realmente necessárias como o lar de S. Jorge. O parlamentar explica que Miguel Albuquerque falou em Novembro de 2025 no golfe para o Faial e quando apresentou, em Dezembro, o Orçamento para 2026 “fez com que já houvesse um valor de 2 milhões de euros inscritos para avançar com o campo de golfe no Faial”.