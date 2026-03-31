Obras do novo lar da Santa Casa da Misericórdia do Funchal obrigam ao encerramento da Cota 40

A Via 25 de Abril, mais conhecida por Cota 40, vai estar encerrada ao trânsito na próxima semana, entre 6 e 10 de Abril. De acordo com a informação divulgada pela Câmara Municipal do Funchal, o fecho desta artéria à circulação automóvel acontece na sequência da "execução de duas travessias de condutas de interligação a um posto de transformação, destinadas ao edifício da Santa Casa da Misericórdia do Funchal".

Tal situação vai obrigaar ao corte de circulação automóvel tanto no túnel da Cruz Vermelha, como nos acessos a partir da Rua das Maravilhas, da Rua Dr. Brito Câmara e do Largo Severiano Ferraz.

"Os trabalhos foram planeados de forma a reduzir o impacto no tráfego urbano, coincidindo com o período de interrupção lectiva das férias da Páscoa", acrescenta a autarquia.

Em alternativa à Cota 40, a Câmara do Funchal deixa algumas sugestões para atravessar a cidade.

No sentido Oeste-Este, o percurso a seguir implica seguir da Rua Dr. Brito Câmara em direcção à Rua da Carreira, Rua das Cruzes, Calçada de Santa Clara, Travessa das Capuchinhas e retomar o acesso ao Largo Severiano Ferraz.

Podem, também, tomar a Rua Dr. Brito Câmara em direcção à Estrada de São João, Rua Dr. João Serra Velez Caroço, Rua dos Frias, Rua do Alto do Pico, Calçada do Pico, Calçada de Santa Clara, Travessa das Capuchinhas e retomar o percurso a partir do Largo Severiano Ferraz.

Uma terceira opção implica a Avenida Calouste Gulbenkian, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e retomar o percurso a partir da Praça da Autonomia.

Já no sentido Este-Oeste, os automobilistas deverão serguir pela Rua dos Ferreiros, Praça do Município, Rua Câmara Pestana, Avenida Zarco, Avenida Arriaga e retomar o seu percurso a partir da Rotunda do Infante.

Caso prefiram, podem seguir pela Travessa das Capuchinhas, Calçada de Santa Clara, Avenida Zarco em direcção à Rotunda do Infante ou Rua da Mouraria, Rua da Carreira, Rua da Alegria e retomar o seu percurso a partir da Rua Dr. Brito Câmara.

Neste período, o parque de estacionamento municipal subterrâneo da Cruz Vermelha (Severiano Ferraz) vai manter-se em funcionamento, já que aquele largo manter-se-á aberto à circulação.