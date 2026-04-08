Iraque condena ataques israelitas no Líbano e alerta para escalada

As autoridades iraquianas condenaram hoje os ataques aéreos israelitas no Líbano que fizeram pelo menos 89 mortos e mais de 700 feridos, considerando que visam minar o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão.

"O Governo condena os ataques brutais levados a cabo pelo Exército de ocupação sionista contra civis em várias cidades libanesas", afirmou o porta-voz do Governo iraquiano, Bassem al-Awadi, em comunicado.

Segundo Bagdade, as ações de Israel "comprovam intenções hostis de sabotar a trégua" recentemente anunciada entre Washington e Teerão.

O balanço das vítimas foi avançado pelo Ministério da Saúde libanês, que reportou pelo menos 9 mortos e 722 feridos até ao final da tarde de hoje.

Entretanto, a Embaixada dos Estados Unidos no Iraque alertou os seus cidadãos para riscos de segurança após "numerosos ataques com drones" atribuídos a milícias pró-Irão contra instalações diplomáticas e o Aeroporto Internacional de Bagdade.

Segundo a representação diplomática, estas milícias poderão realizar novos ataques contra cidadãos norte-americanos e interesses associados aos Estados Unidos em todo o território iraquiano, incluindo na região autónoma do Curdistão.

Apesar do anúncio da reabertura do espaço aéreo iraquiano após o cessar-fogo, Washington desaconselhou viagens aéreas para o país devido à ameaça persistente de mísseis, drones e 'rockets'.