Cruz Vermelha condena ataques contra infraestruturas civis e nucleares

Os ataques contra infraestruturas civis essenciais e instalações nucleares como estratégia de guerra são indefensáveis e incompatíveis com o direito internacional, alertou hoje o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

"Qualquer guerra travada sem limites (...) é desumana e devastadora para populações inteiras", afirmou a presidente da organização internacional, Mirjana Spoljaric, em um comunicado, após relatos de numerosos ataques contra instalações nucleares e energéticas, assim como hospitais e escolas, entre outros alvos, na guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão em fevereiro.

Segundo a responsável, estes ataques "não se devem tornar a nova norma da guerra".

"Em todo o Médio Oriente, as nossas equipas estão a testemunhar a destruição de infraestruturas essenciais para a vida civil", incluindo hospitais, escolas, centrais elétricas, sistemas de água e muito mais, disse Spoljaric.

Em relação aos ataques a instalações nucleares, a responsável da organização internacional centenária referiu que o mais alarmante são "as potenciais ameaças às instalações nucleares", pois "qualquer erro de cálculo pode ter consequências irreversíveis para as gerações futuras".

"Apelo urgentemente às partes para que protejam a população civil e os bens civis em todas as operações militares", declarou Spoljaric.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro ataques conjuntos contra o Irão, que está a retaliar com bombardeamentos contra alvos no território israelita e em países onde há interesses norte-americanos, como bases militares e outras infraestruturas, nomeadamente nos países do Golfo.