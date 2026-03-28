Pelo menos 10 mortos em ataques israelitas no Líbano
Pelo menos, 10 pessoas morreram, nas últimas horas, vítimas de ataques israelitas no Sul do Líbano, onde decorre uma operação militar com o objetivo de alcançar uma invasão completa.
Entre estes, cinco profissionais de saúde morreram na sequência de um ataque a uma ambulância em Zoutar Sharqi, Nabatiyeh, segundo a agência de notícias oficial NNA.
Na cidade de Al Haniya, um bombardeamento matou cinco agricultores e feriu outras oito pessoas.
As vítimas foram levadas para hospitais na região de Tiro, que pertence à cidade atacada.
O exército israelita emitiu hoje novas ordens de deslocação forçada para a população residente em Maashouq, Burj al Shamali, Rashidieh, Deir Kifa, Qaqaiyat al Jisr, Wadi Jilo e Al Bass.
A ofensiva no Irão coordenada entre os Estados Unidos e Israel completa hoje um mês.
A guerra resultou em ataques iranianos contra alvos militares e estratégicos em diversos países aliados de Washington no Médio Oriente.
Washington e Teerão iniciaram conversações indiretas com mediação do Paquistão.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que, para dar espaço às negociações, adiou até 06 de abril o ultimato dado ao Irão para desbloquear o estreito de Ormuz, ameaçando, caso contrário, destruir as suas centrais elétricas.