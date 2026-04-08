Israel diz ter sofrido novos ataques apesar do cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram hoje sobre, pelo menos, três ataques ao seu território, coincidindo com o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irão.

Minutos depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter comunicado que vai adiar por duas semanas o ataque contra infraestruturas críticas iranianas, as FDI "detetaram mísseis lançados do Irão em direção ao território do Estado de Israel", segundo indicaram na rede de mensagens Telegram.

As Forças de Defesa israelitas enviaram mensagens semelhantes em pelo menos três ocasiões, nas quais pediram "à população que se dirija a um espaço protegido e aí permaneça até nova ordem", sem que tenham sido registados feridos ou danos materiais.

Em paralelo, o jornal local Haaretz publicou que Israel "respeitará o cessar-fogo com o Irão", embora persistam preocupações sobre como o país se vai adaptar ao acordo, tendo a fonte consultada referido que Israel gostaria de "ter alcançado mais objetivos na guerra".

Trump anunciou na madrugada de hoje que decidiu adiar por duas semanas o ataque contra infraestruturas críticas iranianas que tinha ameaçado executar, caso Teerão não reabrisse o Estreito de Ormuz.

Adicionalmente, comunicou o início de um cessar-fogo com o Irão durante este período, no âmbito de negociações realizadas com a mediação de autoridades paquistanesas.

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que vai ser possível "a passagem segura" pelo Estreito de Ormuz durante o mesmo período de duas semanas, na sequência do acordo com os EUA.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, confirmou o cessar-fogo de duas semanas e anunciou que a suspensão das hostilidades entra em vigor de forma imediata, incluindo o Líbano, destacando ainda o início de negociações entre Washington e Teerão a partir de sexta-feira, em Islamabad.