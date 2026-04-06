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Turista alemão sente-se mal na vereda do Cais do Sardinha

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Um turista de nacionalidade alemã, com cerca de 60 anos, sentiu-se mal, esta tarde, enquanto percorria a vereda do Cais do Sardinha, tendo necessitado de assistência médica.

O alerta foi dado durante a tarde, mobilizando para o local uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico. Após avaliação no terreno, o homem foi assistido pelos operacionais e posteriormente transportado para o Centro de Saúde de Machico.

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