Turista alemão sente-se mal na vereda do Cais do Sardinha

Um turista de nacionalidade alemã, com cerca de 60 anos, sentiu-se mal, esta tarde, enquanto percorria a vereda do Cais do Sardinha, tendo necessitado de assistência médica.

O alerta foi dado durante a tarde, mobilizando para o local uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico. Após avaliação no terreno, o homem foi assistido pelos operacionais e posteriormente transportado para o Centro de Saúde de Machico.