Gonçalo Miranda e Ricardo Sardinha triunfam no regresso do Campeonato Regional de Duplas

O regresso da competição regional de duplas em squash assinalou o sábado passado, 4 de abril, com a realização do Campeonato Regional no Galo Active. Após dois anos de pausa, a prova voltou a reunir atletas e entusiastas da modalidade, marcando um momento relevante para a dinamização do squash na região.

A competição, conforme nota remetida à imprensa, contou com a participação de sete duplas, proporcionando jogos intensos e equilibrados ao longo de todo o dia. O ambiente foi de grande entusiasmo, refletindo não só a saudade da prova, mas também o aumento do interesse pelo formato de duplas.

No que diz respeito às regras desta vertente, destacam-se algumas particularidades, como a alternância de servidores entre os elementos da equipa e a utilização de um campo com dimensões mais amplas, entre outros aspetos próprios desta variante da modalidade.

No plano competitivo, o pódio ficou definido da seguinte forma:

1.º lugar – Ricardo Sardinha / Gonçalo Miranda

2.º lugar – Ricardo Santos / Bruno Silva

3.º lugar – Lino Bento / Pedro Castro

Destaque ainda para o próximo Campeonato Nacional de Duplas, que se realizará nos dias 25 e 26 de abril, na cidade de Coimbra, reunindo os melhores atletas nacionais da variante em que se incluem os novos campeões regionais, Ricardo Sardinha e Gonçalo Miranda.