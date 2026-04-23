Guerra leva maior fabricante mundial de preservativos a aumentar preços em até 30%

A empresa malaia Karex, maior produtora mundial de preservativos, vai aumentar em até 30% os preços dos seus produtos devido à guerra no Irão e às interrupções no estreito de Ormuz.

Em declarações à agência noticiosa Efe, hoje divulgadas, o diretor executivo da Karex, Goh Miah Kiat, apontou que a empresa tem "estado a ajustar os preços com a maioria dos clientes", com aumentos de até 30% em preservativos, lubrificantes íntimos, capas para sondas e cateteres.

O responsável considerou que a transferência de custos para o cliente é "inevitável devido à contínua instabilidade no abastecimento de matérias-primas, às interrupções logísticas e ao aumento dos custos de produção".

O impacto deve-se, principalmente, ao aumento do preço de matérias-primas como látex de nitrilo, um derivado do petróleo, na ordem dos 100% nas últimas semanas devido às interrupções no estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do comércio mundial.

A isto, junta-se os gastos com óleo de silicone e as embalagens de papel de alumínio, cujos preços aumentaram entre 20% e 30%, enquanto alguns dos materiais utilizados em lubrificantes íntimos custam hoje mais 120% que antes da guerra.

"Continuamos a enfrentar prazos de entrega mais longos por parte dos fornecedores, uma maior volatilidade dos preços e custos de transporte mais elevados", continuou, acrescentando que a empresa aumentou o armazenamento preventivo de matéria-prima para garantir a continuidade de produção.

Sublinhando que a continuação da guerra poderia implicar novos ajustes nos preços, Goh Miah Kiat apontou que a decisão de refletir o aumento atual ou futuro junto dos clientes vai depender dos clientes da Karex e dos retalhistas.

Atualmente, a Karex fabrica cerca de cinco mil milhões de preservativos todos os anos, o equivalente a 20% do total mundial, fornecendo marcas como a Durex ou a Trojan.

A fabricante malaia é ainda a maior fornecedora do programa de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos seus programas de prevenção de VIH em África e na Ásia.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram o ataque aéreo ao Irão no passado dia 28 de fevereiro sendo que a situação no Golfo Pérsico agravou-se devido aos bloqueios impostos aos cargueiros, sobretudo petroleiros.