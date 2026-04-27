Gastos militares mundiais aumentaram 2,9%, atingindo 2,45 biliões de euros em 2025

Os gastos militares mundiais aumentaram 2,9% no ano passado, atingindo 2,45 biliões de euros, impulsionados pela Europa e Ásia-Oceânia, segundo um relatório divulgado no domingo pelo Instituto Internacional de Estocolmo para a Investigação da Paz.

De acordo com o centro de investigação independente, o valor global gasto em 2025 representa 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e o nível mais elevado desde 2009.

A Europa registou um aumento de 14% na despesa militar, que totalizou 737,18 mil milhões de euros, o maior desde o fim da Guerra Fria, impulsionado pelo reforço dos países da NATO e pelo apoio à Ucrânia.

Na Ásia-Oceânia, o crescimento foi de 8,1%, o mais elevado em 15 anos, com a China a consolidar-se como segunda maior potência em termos de investimento militar, atrás dos Estados Unidos.

Segundo o Instituto Internacional de Estocolmo para a Investigação da Paz (Sipri, na sigla em inglês), as despesas militares dos Estados Unidos, China e Rússia representaram mais de metade do total de gastos, com 1,26 biliões de euros.

Apesar de liderarem o ranking global, os Estados Unidos reduziram em 2025 o seu gasto em 7,5%, para um total de 813,98 mil milhões de euros, devido à ausência de nova ajuda militar à Ucrânia, embora o relatório preveja uma recuperação já a partir de 2026.

A China gastou 286,68 mil milhões de euros em equipamento militar em 2025 e a Rússia 162,11 mil milhões de euros, um aumento de 5,9%, calcula o relatório do Sipri.

A Ucrânia aumentou os gastos militares em 20%, atingindo 71,75 mil milhões de euros, o equivalente a 40% do PIB do país, que foi invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.

O documento antecipa que o crescimento da despesa militar global deverá continuar nos próximos anos, face às tensões geopolíticas e aos compromissos de reforço assumidos por vários países.