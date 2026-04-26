Ireneu Cabral Barreto - um jurista no centro do equilíbrio institucional

Se há rostos que se destacam na história da Autonomia pela visibilidade política, outros afirmam-se pela função que desempenham no funcionamento das instituições. Ireneu Cabral Barreto pertence claramente a este segundo grupo. Não é um protagonista do combate partidário nem um nome associado à construção inicial do regime autonómico, mas ocupou, durante sensivelmente 15 anos, um dos lugares mais sensíveis do seu equilíbrio.

Nascido na Ponta do Sol, em 1941, formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e construiu um percurso longo na magistratura, que o levou do Ministério Público ao Supremo Tribunal de Justiça e, mais tarde, a uma dimensão internacional ligada aos direitos humanos. Foi juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem durante mais de uma década, experiência que marcaria de forma decisiva a sua visão sobre o papel das instituições.

É já depois desse percurso que regressa à Madeira para assumir, em 2011, o cargo de Representante da República, tornando-se o primeiro madeirense a desempenhar essas funções. Uma nomeação que ocorre num momento em que a Autonomia já estava consolidada, mas continuava marcada por tensões políticas recorrentes entre o Governo Regional e o poder central.

Ao longo dos cerca de 15 anos, acompanhou diferentes fases da vida política regional, desde o final do longo ciclo de Alberto João Jardim até aos governos de Miguel Albuquerque. Fê-lo sempre a partir de um lugar próprio, distante da disputa partidária, mas inevitavelmente colocado no centro das decisões institucionais mais delicadas.

Ao contrário de outras figuras da Autonomia, o seu papel não se mede pela obra feita nem pela capacidade de mobilização política. Mede-se, antes, pela função que desempenha: a de garantir que o funcionamento do sistema respeita o quadro constitucional. Um papel menos visível, mas determinante, sobretudo em momentos de crise.

É nesses momentos que a sua intervenção ganha maior expressão. Decisões tomadas em prazos curtos, sob pressão política e mediática, obrigam a uma leitura rigorosa da Constituição e a uma ponderação cuidadosa das consequências institucionais. Situações em que a margem de erro é reduzida e o impacto das decisões pode ser significativo.

A sua forma de exercer o cargo foi marcada por uma ideia de distância em relação à política partidária, privilegiando uma actuação assente na competência técnica e no bom senso. Uma postura que contrasta com fases anteriores da vida autonómica, mais marcadas pelo confronto político, e que aponta para uma leitura da Autonomia enquanto espaço de equilíbrio institucional.

Para quem viveu a Madeira antes e depois do 25 de Abril, a Autonomia não é apenas um modelo jurídico, mas uma transformação profunda da sociedade. De uma região dependente das decisões tomadas em Lisboa, passou-se para um sistema de governo próprio, com capacidade de decisão política e administrativa. Um processo que, na sua perspectiva, continua em evolução.

Nesse percurso, tem defendido a necessidade de consolidar o que já foi conquistado, chamando a atenção para a importância de utilizar plenamente as competências existentes e de actualizar os instrumentos fundamentais do sistema, como o Estatuto Político-Administrativo.

Mais do que um rosto visível, Ireneu Barreto representa uma dimensão essencial da Autonomia: a sua estabilidade. Num modelo que nasceu do confronto e da afirmação política, a sua presença simboliza uma fase em que o funcionamento das instituições, o respeito pelas regras e o equilíbrio entre poderes se tornam centrais.

Num tempo em que na política há quem tenda a valorizar o conflito, o seu percurso mostra que a Autonomia também se constrói a partir da discrição, do rigor e da capacidade de garantir que o sistema funciona.