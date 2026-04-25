West Ham de Espirito Santo vence nos descontos, Palhinha 'herói' no Tottenham

O West Ham, de Nuno Espirito Santo e com um golo nos descontos, manteve-se hoje fora da zona de despromoção da Liga inglesa de futebol, enquanto o Liverpool, a viver época difícil, continua na luta pela 'Champions'.

Em Londres, na 34.ª jornada, com um golo do veterano Callum Wilson, aos 90+3 minutos, o West Ham bateu o Everton, por 2-1, e segue dois pontos acima da zona proibida e sobre o Tottenham, que também venceu, no campo do já despromovido Wolverhampton, com o internacional português João Palhinha a ser 'herói'.

Ainda campeão inglês, o Liverpool recebeu e bateu o Crystal Palace, por 3-1, e reforçou a candidatura à Liga dos Campeões, apesar de uma temporada 'penosa' sob o comando do holandês Arne Slot, que parece ter os dias contados em Anfield.

Perante o Everton, o emblema com mais temporadas no principal escalão inglês (123), o West Ham, que contou com Mateus Fernandes, o mais recente internacional português, a tempo inteiro, chegou à vantagem aos 52 minutos, pelo checo Tomas Soucek, mas a equipa de Liverpool igualou aos 88, por Dewsbury-Hall.

Tudo apontava para um empate e para a equipa de Espírito Santo ficar em 'maus lençóis', mas Callum Wilson, pouco depois de ser lançado na partida, acabou por dar a vitória aos 'hammers', para desagrado do Tottenham.

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West Ham estava em posição de despromoção até que apareceu Callum Wilson 🔥#DAZNPremier pic.twitter.com/xKga2i3uiZ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 25, 2026

Os 'spurs' venceram no campo do 'wolves' por 1-0, com João Palhinha, suplente utilizado, como 'héroi' improvável aos 82 minutos, batendo o seu colega de seleção José Sá.

Além do guardião, Toti Gomes, Rodrigo Gomes e Mateus Mané foram titulares na equipa da casa.

Palhinha, que teve um excelente arranque de temporada no Tottenham, mas depois 'desapareceu' na segunda metade da época, deu aos londrinos a primeira vitória em 2026 na Premier League e acabou com uma série de 15 jogos sem vencer dos 'spurs' na competição.

João Palhinha num golo que pode ser decisivo para as contas do Tottenham 🇵🇹



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @PremierLeague | @Wolves 0 x 1 @Spurs



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Com este resultado, e já com Wolverhampton e Burnley despromovidos, tudo segue igual na luta para fugir ao último lugar de descida, com West Ham a somar 36 pontos no 17.º lugar, contra 34 do Tottenham, 18.º.

Na outra ponta da tabela, o Liverpool aproveitou da melhor forma o deslize do Aston Villa (caiu hoje no campo do Fulham por 1-0), e igualou o emblema de Birmingham e também o Manchester United, que tem menos um jogo, no terceiro posto, todos com 58 pontos.

O internacional argentino Alexis Mac Allister esteve em destaque, ao assistir o sueco Alexander Isak e o alemão Wirtz, aos 35 e 90+6 minutos, no primeiro e terceiro golo dos 'reds', respetivamente.

Pelo meio, aos 40 minutos, o escocês Andrew Robertson, da saída de Anfield no final da temporada, também marcou.