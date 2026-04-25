Mercedes-Benz B na versão Progressive

O stand do Megamotor tem disponível, esta semana, a versão Progressive do Mercedes-Benz B 200 D. Uma viatura compacta, confortável, espaçosa e económica. Vem equipada com motor 2.0 diesel, com 150 cavalos de potência e caixa automática. A somar a isto, conta com vários extras, inclusive ar condicionado automático, espelhos retrovisores exteriores eléctricos, sistema de som completo, volante multifunções, entre outros.

Este veículo encontra-se disponível por 24.900 euros, em pronto pagamento. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 341,04 euros/mês, sem entrada inicial. Além disso, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda possua dívida* e inclui garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.