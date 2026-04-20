Israel e Líbano retomam negociações em Washington sem Hezbollah

Representantes de Israel e do Líbano vão realizar na quinta-feira uma segunda ronda de negociações em Washington, mediada pelos Estados Unidos, para tentar encontrar uma solução para o conflito, sem a participação do movimento Hezbollah.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as conversações entre as duas delegações, ao nível de embaixadores, vão ter lugar a 23 de abril, na capital norte-americana.

Os Estados Unidos saudaram o "diálogo produtivo" iniciado a 14 de abril e garantiram que vão continuar a facilitar negociações diretas e "de boa-fé" entre os dois países.

As delegações voltam a reunir-se depois da entrada em vigor, a 16 de abril, de um cessar-fogo de 10 dias na ofensiva militar israelita no sul do Líbano.

Os embaixadores de Israel e do Líbano em Washington, Yechiel Leiter e Nada Hamadeh, respetivamente, participaram na primeira ronda de negociações, que constituiu o encontro de mais alto nível entre os dois países, sem relações diplomáticas desde 1993.

O cessar-fogo foi anunciado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, depois de semanas de intensificação militar no sul do Líbano.

A ofensiva israelita teve início a 02 de março, no contexto da guerra contra o Irão lançada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, que provocou mais de 2.300 mortos e cerca de um milhão de deslocados.

O Governo libanês optou por conduzir negociações diretas com Israel, afastando o envolvimento do Irão, uma decisão rejeitada pelo movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah.

O Presidente libanês, Joseph Aoun, anunciou que a delegação será liderada pelo diplomata Simon Karam, sublinhando que o Líbano será o único representante nas negociações.