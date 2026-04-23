Concentração de pólen na atmosfera vai estar elevada até ao fim do mês

A concentração de pólen na atmosfera vai estar elevada em Portugal, à exceção dos Açores e da Madeira, entre sexta-feira e o final do mês, informou hoje a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica.

A norte, nos distritos de Vila Real e do Porto, destacam-se os grãos de cipreste, pinheiro, bétula, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, tanchagem, azeda, urtiga e urticáceas.

Em Coimbra, além dos grãos de pólen destas espécies, há também a assinalar o de oliveira.

Em Castelo Branco, o destaque é igualmente para o pólen libertado por árvores como o cipreste, o pinheiro, a bétula, carvalhos, sobreiros e azinheiras, a par das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas.

Nas regiões de Lisboa e Setúbal, a Sociedade de Alergologia destacou, em comunicado, o pólen de pinheiro, oliveira, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas.

Em Évora, a concentração de pólen mais elevada provém de pinheiros, sobreiros e azinheiras, assim das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas.

Para Faro, destacam-se os grãos de pólen de cipreste, pinheiro, oliveira, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas.

No Funchal (Madeira), a concentração de pólen na atmosfera deverá ser baixa e com origem em árvores como ciprestes, pinheiros, eucaliptos e também de ervas: gramíneas, tanchagem e urticáceas.

Em Ponta Delgada (Açores), a concentração de pólen na atmosfera será igualmente baixa. "Na atmosfera destacam-se os pólenes das árvores cipreste (e/ou criptoméria) e também das ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária)", segundo a mesma fonte.