Sarampo causa 15 mortos em mais de 500 casos na província angolana do Cubango
Um surto de sarampo provocou pelo menos 15 mortos, em mais de 500 casos registados este ano no município do Caiundo, província angolana do Cubango, noticiou ontem a imprensa local.
A situação, que ocorre desde janeiro, tende a aumentar devido à chegada tardia dos pacientes aos hospitais, que antes recorrem ao tratamento tradicional em igrejas, avançou a diretora municipal da saúde, Mariana Domingas.
"A situação já está a ser controlada", disse Mariana Domingas, em declarações à Rádio Nacional de Angola.
Segundo a fonte, as pessoas vão às igrejas fazer medicação tradicional e chegam ao hospital já intoxicadas com esse tipo de medicação.
Além do sarampo, a sarna e a lepra foram também preocupações manifestadas pelo administrador de Caiundo, Manuel Moura Jamba.
O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, caracterizada por febre alta, tosse, conjuntivite e manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo.
Esta infeção, transmitida principalmente através de gotículas respiratórias, é prevenida apenas pela vacina.